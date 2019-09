Max Verstappen: "Hamilton heeft nooit de sterkste teamgenoten gehad"

Max Verstappen is van mening dat Lewis Hamilton een van de beste Formule 1-coureurs ooit is, maar plaatst als kanttekening wel dat de Mercedes-coureur door de jaren heen niet de sterkste teamgenoten gehad heeft.

Hamilton is dit jaar op weg naar zijn zesde wereldtitel in de Formule 1. De Brit verdedigt een voorsprong van ruim zestig punten op Valtteri Bottas, terwijl er nog slechts zes races te rijden zijn. Bottas is sinds 2017 de teamgenoot van Hamilton en het is hem eigenlijk in geen van de drie jaren gelukt om het de meervoudig wereldkampioen echt lastig te maken.

De laatste teamgenoot die Hamilton over een heel seizoen verslagen heeft, was Nico Rosberg in 2016. Daarvoor lukte dat Jenson Button in 2011, maar verder heeft de vijfvoudig wereldkampioen in ieder seizoen zijn teamgenoot verslagen. Naast Button, Rosberg en Bottas waren dat Fernando Alonso en Heikki Kovalainen. Verstappen is echter van mening dat Hamilton in de afgelopen jaren vanuit Mercedes weinig tegenstand gekregen heeft, wat dominantie mogelijk maakte.

"In de afgelopen jaren heeft Lewis niet de sterkste teamgenoten gehad. Als je de juiste auto hebt, kan je iedereen verslaan. Lewis is een geweldige coureur en een van de beste die ooit in de Formule 1 gereden heeft, maar hij heeft ook de beste auto gehad. Als je een dominante auto hebt, is je teamgenoot de enige met wie je echt strijdt", vertelde Verstappen aan The Telegraph.

Hamilton als teamgenoot geen 'droom' voor Verstappen

Zou Verstappen zelf de strijd aan willen gaan met Hamilton in hetzelfde team? De coureur van Red Bull Racing, die nog tot eind 2020 vastligt, lijkt daar wel voor open te staan. Toch is het geen vurige wens van hem om met de vijfvoudig wereldkampioen in een team te rijden. "Als het gebeurt, dan gebeurt het. Het is echter niet iets waar ik van droom."