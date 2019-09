Valtteri Bottas: "Wij hebben in de kwalificatie meer kans als het regent"

Valtteri Bottas zal voor het slapengaan nog een regendansje gaan doen. De Mercedes-coureur hoopt na de teleurstellende kwalificatierun op vrijdag dat het zaterdag regent tijdens de kwalificatie in Rusland.

Het lukte Mercedes vrijdag wel om zich in de tweede vrije training in de top 3 te nestelen, maar een makkelijke dag was het niet voor het Duitse team. Bottas, die zich altijd goed op zijn gemak voelt in Rusland, was uiteindelijk de snelste van de Zilverpijlen. Op P3 gaf de Fin echter ruim zes tienden van een seconde toe op Max Verstappen en dat zorgde ervoor dat Bottas een pijnlijke conclusie moest trekken.

"Het is altijd leuk op dit circuit, maar Red Bull en Ferrari waren gewoon iets te snel vandaag. De auto voelde goed en er waren geen problemen met de balans. We hadden een klein beetje moeite met de grip en we gleden een beetje, maar buiten dat voelde het goed en had ik plezier. We moeten wel wat vinden om morgen voor de pole te kunnen strijden."

"We zullen hoe dan ook gaan kijken naar wat er beter kan, want ik weet zeker dat we iets kunnen vinden", vervolgt Bottas tegenover onder andere GPToday.net. "De banden zijn natuurlijk altijd belangrijk, maar we zullen ook kijken naar wat het weer morgen gaat zijn. Als het droog is tijdens de kwalificatie, zullen we meer uit de zachte band moeten halen. Op de mediums en hards zag het er prima uit voor ons."

'Racepace zag er niet verkeerd uit'

Voor de kwalificatie heeft Bottas dan ook goede hoop dat het gaat regenen in Sochi. "Ik weet zeker dat we het iets beter kunnen doen op de lange runs dan vandaag, maar de racepace zag er niet verkeerd uit. Ik geloof dus dat we zondag een goede kans hebben. Ik hoop eigenlijk dat het zaterdag regent, omdat we dan misschien een betere kans hebben in de kwalificatie."