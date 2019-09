Waarom uitstel tender remsystemen vragen oproept over regelgevend proces voor 2021

Het is erg significant dat de FIA en de Formule 1 een tweede grote tender teruggetrokken hebben. Het laat zien welke invloed de teams blijven hebben in het regelgevende proces voor 2021.

In mei kon GPToday.net onthullen dat de tender voor de versnellingsbak ingetrokken was. Destijds meldde het regelgevend orgaan, de FIA, dat 'het besluit genomen werd op basis van zowel technische als financiële informatie van de teams en leveranciers'.

Volgens bronnen zijn er momenteel geen plannen om de tender voor de versnellingsbakken opnieuw te openen, zeker niet op korte termijn.

Op vrijdag kondigde de FIA aan dat 'om verdere evaluatie van de echte prestaties van de F1-auto's van 2021 tot te staan, de FIA gekozen heeft om de (let op) potentiële implementatie van enkele leveranciers voor remfrictiematerialen en componenten van het remsysteem uit te stellen'.

De FIA refereerde naar Brembo als de 'voorgeselecteerde' bieder, wat suggereert dat het Italiaanse bedrijf de enige leverancier was. Brembo, een beursgenoteerd bedrijf, is duidelijk teleurgesteld gezien de prestige die hoort bij de duidelijk zichtbare relatie die het wereldwijde platform van de Formule 1 biedt. Het begrijpt het besluit van de FIA echter wel en blijft beschikbaar voor verdere gesprekken.

Kort voor de bekendmaking vertelde een hoge F1-engineer aan GPToday.net dat zijn team zich zorgen maakte over de stap richting gestandaardiseerde veiligheids-items zoals remmen, omdat 'we een doorlopende dialoog hebben met onze leveranciers, die hun componenten upgraden tijdens de ontwikkeling van onze auto's'. "Dat is met tender-items niet mogelijk en dat is een grote zorg met dergelijke zaken."

Hoewel de engineer een goed punt heeft, is er ook een afgelegen prestatiefactor: remsystemen leveren een grote bijdrage aan de aerodynamische efficiëntie van een F1-auto. De voorremmen genereren veel luchtstromingen op snelheid en zijn vooraan op de auto gemonteerd, waar ze de luchtstromen over en onder de auto kunnen beïnvloeden. Beiden zijn aerodynamisch kritische gebieden.

"Met alle koelopeningen zijn de remschijven als het ware enorme ventilatoren bij 300 kilometer per uur," zegt hij, "en denk dan aan de luchtstroom die ze genereren, die in een gekozen richting gestuurd wordt."

Het ontwerp van de remschijf verschilt per team, terwijl coureurs verschillende voorkeuren hebben voor het frictiemateriaal. Het is duidelijk dat er geen behoefte is bij teams en coureurs voor standaard systemen, vooral bij de grote teams die de faciliteiten hebben om het aerodynamische potentieel van eigen remontwerpen te exploiteren.

Hoewel het 'uitstel' herzien kan worden als de 'echte prestaties' te zien zijn, zijn bronnen sceptisch over of een tender voor de remmen er gaat komen onder de voorgestelde technische reglementen voor 2021-2025. Het roept ook vragen op over de waarheidsgetrouwheid van het tenderproces en de kunde van de F1 om prestaties te simuleren, ondanks beloften dat het pakket voor 2021 het resultaat is van het meest uitgebreide proces in de geschiedenis van de sport.

Naast de versnellingsbakken en remmen zijn de veiligheidsstructuren, led-panelen en velgen doelwitten voor standaardisatie, en van de teams is bekend dat zij zorgen hebben over de wissel naar gespecificeerde velgen - BBS, een merk met een veelbewogen financiële geschiedenis, wordt genoemd als belangrijkste kanshebber - vooral omdat dit aerodynamisch gevoelige items zijn. Tevens genieten enkele teams van de commerciële relatie met velgenleveranciers.

Dat het 'uitstel' van het remsysteem iets meer dan een maand voor de al uitgestelde deadline voor de reglementen van 2021 komt, is ook een zorg. Het roept vragen op over andere gebieden van verandering waar de teams zich tegen verzetten. Tijdens de persconferentie van de FIA in Sochi lieten de drie technische bazen van de teams hun zorgen horen over de toenemende standaardisatie in de Formule 1.

Uiteindelijk is het uitstel, zoals technisch directeur James Allison van Mercedes vertelde in de persconferentie, 'een pragmatisch besluit', maar het roept wel vragen op over wie uiteindelijk het laatste woord heeft over de reglementen van 2021: het blok van het regelgevend orgaan en de commerciële rechtenhouder, of het collectief van de teams...