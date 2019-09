Alexander Albon merkt progressie: "Zie achteraf wel iedere keer verbeterpunten"

Alexander Albon merkt dat hij in zijn eerste races bij Red Bull Racing veel leert. Toch ziet de Britse Thai in ieder raceweekend nog dingen voorbijkomen waarvan hij weet dat hij ze moet gaan verbeteren.

Na de zomerstop mocht Albon het stoeltje van Pierre Gasly bij Red Bull innemen, nadat de Fransman een tegenvallende eerste seizoenhelft beleefde. Inmiddels heeft hij zijn eerste drie weekenden bij het nieuwe team erop zitten, hoewel hij het in Singapore iets lastiger had dan in België en Italië. Dat merkte hij zelf ook. "Op Spa en Monza, en vooral op Monza, zat ik dichterbij dan op Singapore."

"Daar leende het circuit zich ook voor, met maar een klein aantal bochten. Het is niet slecht gegaan. Zoals met alles wil je je verbeteren en het gaat de goede kant op. Het is nog wel ‘work in progress’, maar we keren nu terug op een circuit dat voor mij wat bekender is. Er zijn ieder weekend dingen waarvan ik merk dat ik er beter in word, maar na bijna ieder weekend denk ik nog ‘nu weet ik wat ik had moeten doen’", vertelde Albon aan onder andere GPToday.net.

Albon merkte op dat hij niet op een bepaald vlak tekort komt ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen, maar dat de Nederlander op dit moment overal een klein verschil weet te maken. "Het is niet een specifiek ding. Hij kent de auto, heeft er vertrouwen mee en is snel. Het is echter niet zo dat hij altijd op bepaalde punten sneller is, hij haalt overal wat kleine dingetjes vandaan."

Balans RB15 in Singapore 'niet verschrikkelijk'

Red Bull Racing kende een relatief tegenvallend weekend in Singapore. Het Oostenrijkse team wilde meestrijden om de zege, maar uiteindelijk zat er niet meer in dan een derde positie voor Verstappen. Volgens Albon wil dat niet zeggen dat de RB15 lastig te besturen was, maar wel kwam Red Bull gewoonweg tekort in de stadstaat.

"Ik denk dat Singapore hoe dan ook een lastig circuit is, en het is ook hobbelig. Het was lastig om vertrouwen op te bouwen, omdat het een stratencircuit is dat niet vergevingsgezind is. Het is echter ook niet zo dat de balans van de auto verschrikkelijk was. Het voelde goed, maar het is duidelijk dat Ferrari een enorme stap gezet heeft en dat wij een kleine achterstand hadden. Verder voelde het oké."