Sotsji ideaal meetpunt voor nieuwe updates Racing Point

Racing Point bracht in Singapore een laatste update mee voor de upgrade van de auto, die ze in het midden van het seizoen doorvoerde. In Singapore had het nog niet zoveel effect als gehoopt.

Singapore bleek niet de beste race van het team te zijn. Beide coureurs leken kanshebbers op een puntenfinish, maar Lance Stroll tikte de muur aan na een van de Safety Car-herstarts en moest opnieuw naar de pits. Na een aantal gevechten werd Sergio Perez gedwongen zich terug te trekken met een olielekkage. Het team zette de motor uit voordat er verder ernstige schade kon worden opgelopen.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer baalde van het weekend in Singapore, maar hoopt in Sotsji meer te kunnen laten zien. "We hadden een rommelig weekend in Singapore, maar we konden ook enkele positieve dingen eruit halen", zei teambaas Otmar Szafnauer. “Het racetempo was competitief, hoewel we het niet echt konden aantonen, gezien onze startposities en race-omstandigheden. De race leek naar ons toe te komen en het leek alsof punten binnen handbereik waren, maar uiteindelijk hadden we geen geluk.”

De teambaas verwacht de komende races meer te kunnen halen uit de nieuwe updates. "De updates die we in Singapore hebben geïntroduceerd, hebben ons een boost gegeven en ik denk dat de komende races ons in staat zullen zijn om er nog meer uit te kunnen halen” Lance Stroll voegde eraan toe: "We hebben een behoorlijke update geïntroduceerd in Singapore en er is nog een aantal aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat we er het meeste uit halen. Sotsji geeft ons een kans om dat te doen."