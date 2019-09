Max Verstappen: "Sebastian Vettel heeft zege deels aan mij te danken"

Sebastian Vettel won de Grand Prix van Singapore door als eerste van de coureurs in de top 6 naar de pits te komen. Volgens Max Verstappen was die keuze mede ingegeven doordat de Red Bull-coureur ook naar de pits moest.

Vettel begon als nummer 3 aan de race op het Marina Bay Street Circuit, maar na de pitstops had hij ineens de leiding in handen. In ronde 19 kwam de Ferrari-coureur samen met Verstappen naar de pits. Een ronde later volgde leider Charles Leclerc, maar die kwam achter zijn teamgenoot terug op het asfalt. De undercut werkte goed voor Vettel, die in zijn eerste ronde na zijn pitstop meer dan drie seconden goedmaakte op Leclerc.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto vertelde na de race dat Ferrari Vettel binnenhaalde als antwoord op Verstappen. De Nederlander denkt dat de viervoudig wereldkampioen de zege te danken heeft aan die beslissing, zo vertelde hij in Peptalk op Ziggo Sport. Vettel deed daarmee onbedoeld namelijk de undercut op teamgenoot Leclerc.

"Ik kreeg problemen met mijn banden en ik zei ‘we moeten naar binnen’, dus we gingen naar binnen. Ferrari had er volgens mij ook al van gehoord, dus hebben ze Vettel ook meteen naar binnen gehaald. Daardoor heeft hij de undercut gedaan op Charles Leclerc. Anders had ik misschien wel tussen hen beiden ingezeten, of misschien zelfs wel voor Leclerc. Ze hadden geen andere keuze om een dubbelzege veilig te stellen."

Verstappen vermoedt probleem in afstelling in Singapore

Red Bull kon tegen de verwachting in niet meedoen om de zege in Singapore. Volgens Verstappen is dat grotendeels te wijten aan verkeerde keuzes in de afstelling van de RB15 op het Aziatische stratencircuit. "Voor deze race zijn we altijd wel competitief geweest, natuurlijk niet altijd voor de winst, maar dat ligt niet altijd aan de auto. Hier in Singapore kwamen we duidelijk tekort, dus we moeten goed analyseren waar dat aan lag."

"Er zijn meerdere dingen die we beter kunnen doen. In de setup hebben we denk ik iets verkeerd gedaan. Ik heb daar wel mijn ideeën over en we moeten nu aan de slag om dat beter voor elkaar te hebben in Sochi. Ik heb er natuurlijk wel nog al het vertrouwen dat we in de komende wedstrijden iets moois kunnen laten zien."