Terugblik: kwalificatie Grand Prix Rusland 2018

Dit weekend staat de Grand Prix van Rusland weer voor de deur. Tijd om terug te blikken op de 2018-editie. Mercedes was dominant op de zaterdag in 2018 in Sotsji, maar het was niet Lewis Hamilton die vanaf pole position mocht vertrekken.

Die eer was weggelegd voor Valtteri Bottas. Het gat naar Ferrari was opvallend groot, terwijl Red Bull Racing qua snelheid gelijkwaardig leek te zijn aan de Scuderia. Verder liep Q2 uit op een debacle, waarbij slechts tien auto's in actie kwamen. Diezelfde tien auto's meldden zich vervolgens weer op de baan voor Q3, waarin Bottas dus de sterkste bleek te zijn.