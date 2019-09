George Russell noemt verklaring Romain Grosjean onzin: "Hij had nog een meter over"

George Russell viel zondag in Singapore voor het eerst in zijn carrière uit. De Williams-coureur is het niet eens met de uitleg van Romain Grosjean, die stelde dat hij geen ruimte had om uit te wijken.

Tot de Singaporese Grand Prix was Russell in zijn eerste veertien Grand Prix-starts niet uitgevallen, maar in race 15 kwam er een einde aan die reeks. De Williams-coureur eindigde in de muur na een duel en een botsing met de Haas F1-bolide van Grosjean. Russell strandde bij het uitkomen van bocht 8, terwijl Grosjean door kon en uiteindelijk op de elfde positie eindigde.

Grosjean was na afloop van de race helder in zijn visie op het incident. De Fransman betoogde hij aan de buitenkant geen ruimte had om een incident te voorkomen toen hij in bocht 8 buitenom een inhaalpoging waagde. In die lezing kan Russell zich niet vinden. Het jonge talent meent op basis van camerabeelden gezien te hebben dat er nog een meter ruimte was voor de Haas.

'Grosjean had nog een meter ruimte'

"Romain had het recht om het langs de buitenkant te proberen. Bij de apex reden we zij-aan-zij, maar ik had het momentum aan de binnenkant en tegen het einde van de bocht zat ik in ieder geval een halve wagenlengte voor hem. Op dat moment heeft de coureur aan de binnenkant het recht om de auto te laten lopen via de racelijn. Dan is het aan de coureur aan de buitenkant om de bocht op te geven."

"Ik weet echt niet wat hij probeerde, want hij zou zelfs niet in staat geweest zijn om in te halen als hij meer commitment had getoond. Daarna raakt zijn rechter voorwiel mijn linker achterwiel en staan we in de muur. Op het punt van het contact was er genoeg ruimte bij hem aan de buitenkant. Ik heb de video net gezien en er was nog een meter over voor hem'", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net.

De stewards bogen zich na afloop van de race nog over het incident. Zij bepaalden dat beide coureurs het nodige konden doen om een botsing te voorkomen en besloten daarom om geen van beiden een straf te geven.