Geen straffen voor Kvyat, Raikkonen, Russell en Grosjean na botsingen

De stewards bij de Grand Prix van Singapore hebben besloten om geen straffen uit te delen voor de botsing tussen Kimi Raikkonen en Daniil Kvyat tijdens de Grand Prix van Singapore. Datzelfde geldt voor het incident tussen George Russell en Romain Grosjean.

Raikkonen en Kvyat botsten in de 50ste ronde met elkaar in de eerste bocht. Kvyat probeerde op dat punt Raikkonen in te halen, maar zijn erg optimistische actie leidde uiteindelijk tot een botsing en een uitvalbeurt voor de Alfa Romeo-coureur. De stewards onderzochten het voorval, maar bepaalden dat het een race-incident was. "Kvyat legde uit dat hij zag dat Raikkonen vaart minderde en energie spaarde in bocht 1", verklaren de stewards.

"Hij ging naar de binnenkant en probeerde een inhaalactie in te zetten op zijn zachte banden. De stewards begrijpen dat hij dacht dat hij de bocht kon halen. Raikkonen verklaarde dat hij Kvyat eerder had gezien, maar dat hij niet verwachtte dat hij zo ver in de bocht zou zijn toen hij instuurde. Beiden legden uit dat ze het een race-incident vonden en de stewards besloten geen actie te ondernemen."

'Grosjean en Russell beiden verantwoordelijk voor botsing'

Ook bij de botsing van Romain Grosjean en George Russell werd besloten geen straf uit te delen. "Toen de auto's bocht 8 uitkwamen, bepaalden de stewards dat beide auto's hun lijn vasthielden. Deze lijnen liepen echter naar elkaar toe en omdat beide coureurs hard raceten, was de botsing het gevolg. De stewards bepaalden dat beide coureurs bijdroegen aan het incident en dat ze beiden het incident konden voorkomen."

"Omdat de stewards besloten dat geen van de coureurs volledig of voor het grootste deel fout zat, werd bepaald dat er geen verdere actie ondernomen wordt."