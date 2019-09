Leclerc: "Verrassende pole bewijs dat onze upgrades werken"

Charles Leclerc was 'erg verrast' dat Ferrari in staat was om Mercedes voor te blijven in de strijd om de pole position in Singapore, nadat het team het eerder in het seizoen lastig had op circuits waar veel downforce nodig is.

Leclerc pakte direct na de zomerstop zijn eerste zeges in de Formule 1, maar in de aanloop naar Singapore vertelde hij dat hij zich ingesteld had op een zwaarder weekend in Singapore, omdat het circuit niet zo goed bij de SF90 zou passen als de vorige circuits. Nadat hij zijn derde pole op rij pakte op het Marina Bay Street Circuit verklaarde Leclerc dat de betere snelheid het gevolg is van de updates die dit weekend geïntroduceerd werden.

"Ik ben erg verrast. Ondanks dat we wisten dat er meer aan zat te komen na gisteren, verwachtten we niet dat we Mercedes of Red Bull zouden bedreigen. Het is voor het hele team een grote verrassing. Het bewijst gewoon wat voor goed werk er in de fabriek gedaan is met het pakket updates. Door hun staan we op pole position."

"Het voelt geweldig, maar je geniet er maar kort van. Je moet je uiteindelijk op de race richten en er worden geen punten uitgedeeld voor de pole position, wat eigenlijk wel jammer is. Het is geweldig om te zien dat we op pole staan op een circuit waar we verwachtten moeite te hebben. Anderzijds kijk ik zelf alleen naar de race en ik zou natuurlijk erg blij zijn als ik morgen op dezelfde plek eindig."

Ferrari zet flinke stap ten opzichte van Hongarije

In Hongarije, op een vergelijkbaar circuit als in Singapore, eindigde Ferrari nog op een minuut achterstand. Het team bracht echter een update mee om haar zwakke plek, de circuits waar veel downforce nodig is, aan te pakken. Dat gebeurde met onder andere een nieuwe voor- en achtervleugel en een nieuwe diffuser. Deze verbeteringen betalen zich volgens Leclerc uit op het asfalt.

"Ik vind het lastig om twee circuits te vergelijken, maar qua snelheid lijkt de upgrade te werken. Qua data lijkt het ook voor de engineers te werken", zei Leclerc. "Tussen Hongarije en nu hebben we de auto beter leren begrijpen op een manier dat we weten welke balans we moeten hebben, zodat we optimaal presteren. Dat laat zich zien in de resultaten op de baan."