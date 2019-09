Hamilton vreesde ooit voor zitje en toekomst in de Formule 1

Als vijfvoudig wereldkampioen zou Lewis Hamilton de teams in principe voor het uitkiezen moeten hebben, maar er was een moment dat de Mercedes-coureur zich zorgen maakte over zijn stoeltje in de Formule 1.

Hamilton is een van de meest ervaren coureurs die op dit moment in de Formule 1 rijdt en tevens reed hij zijn Grands Prix voor slechts twee teams: tussen 2007 en 2012 bij McLaren en sinds 2013 bij Mercedes. Ook over 2020 hoeft hij zich geen zorgen te maken, want de leider van het kampioenschap heeft een contract tot en met 2020 bij zijn huidige werkgever.

Een aantal andere coureurs, zoals Nico Hülkenberg, Romain Grosjean en Robert Kubica, moeten wel vrezen voor hun toekomst. In gesprek met Inside Racing laat de regerend wereldkampioen doorschemeren zich goed te kunnen verplaatsen in de situatie van deze coureurs. Naar eigen zeggen heeft hij daar zelf ook mee te maken gehad, hoewel hij niet uit de doeken wil doen wanneer dat was.

"Ik voel mee met de gasten die in deze positie zitten. Ik heb in het verleden tijdens onderhandelingen ook niet alles in eigen hand gehad, en dus moest ik zelf uitzoeken wat ik in de toekomst ging doen. Er zijn momenten geweest dat ik niet goed presteerde en dacht 'man, ik ga mijn zitje verliezen', maar ik mag me gelukkig prijzen dat ik in het zadel bleef. Ik ben dankbaar dat ik deze ongelooflijke reis met Mercedes voort mag zetten."

Hamilton hoopt op contractverlenging bij Mercedes

Na 2020 is Hamilton dus weer een vrij man, maar diep van binnen heeft hij de wens dat Mercedes op termijn naar hem toekomt om zijn contract te verlengen. "Er gaat een moment aankomen dat ik weer met ze moet onderhandelen en ik hoop dat ze me willen houden. Ik moet gewoon goed werk af blijven leveren."