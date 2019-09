Sainz: "Stap in de goede richting dat er minder straffen uitgedeeld worden"

De Formule 1-coureurs hebben de afgelopen maanden meer in vrijheid kunnen racen en Carlos Sainz is daar blij mee. De McLaren-coureur vindt het uitdelen van minder straffen 'een juiste stap'.

In de afgelopen seizoenen was er een trend waar te nemen in de Formule 1 dat de coureurs voor steeds kleinere vergrijpen gestraft werden, maar in de afgelopen maanden laten de FIA en de stewards de teugels iets vieren. Een aantal acties die in de eerste races van 2019 nog wel bestraft zouden worden met bijvoorbeeld een tijdstraf van vijf seconden leveren nu niet automatisch meer een straf op.

De omslag is vooral merkbaar sinds de Grand Prix van Canada. Sebastian Vettel kreeg in deze race een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij na een klein foutje op een onveilige manier terugkeerde op het circuit en Lewis Hamilton van de baan drukte. Dit zorgde destijds voor veel kritiek, mede doordat Vettel door deze tijdstraf de zege verloor aan Hamilton.

'Gaan zwart-witte vlag in ons voordeel gebruiken'

Sindsdien laten de stewards in duels weer iets meer toe, wat bleek tijdens de Grand Prix van Italië. Charles Leclerc verdedigde zich bijzonder agressief ten opzichte van Hamilton, maar kreeg daar uiteindelijk geen straf voor. Volgens Sainz is het goed dat de stewards dit soort dingen weer toelaten, hoewel de Spanjaard zelf ook beseft dat de actie van Leclerc misschien wel de absolute limiet is.

"Alle coureurs weten dat zijn actie echt op de limiet zat. Hij vertelde na de race zelfs dat hij speelde met de grenzen. Nu we de zwart-witte waarschuwingsvlag hebben, zullen we dat denk ik allemaal proberen in ons voordeel te gebruiken. We hebben nu veel meer vrijheid en volgens mij is dat een stap in de juiste richting."