Stroll vindt stop-go penalty voor Vettel op Monza veel te zwaar

Lance Stroll werd op Monza het slachtoffer van de onveilige manier waarop Sebastian Vettel terugkeerde op de baan. Toch vindt de Racing Point-coureur dat Vettel een minder zware straf verdiende.

In de openingsfase van de Italiaanse Grand Prix spinde Vettel in de Variante Ascari. De Ferrari-coureur wilde daarna zo snel mogelijk zijn weg vervolgen, maar kwam op een onveilige manier terug de baan op. Stroll werd daarvan het slachtoffer: de Canadees had zich juist weer eens goed gekwalificeerd, maar werd geraakt door Vettel en spinde daardoor zelf ook.

Stroll deed na zijn spin echter precies hetzelfde en zorgde ervoor dat Pierre Gasly uit moest wijken. Vettel kreeg voor het vergrijp een stop-go straf van 10 seconden, terwijl Stroll een drive-through penalty aan de broek kreeg voor zijn actie. Dat vindt hij echter niet helemaal terecht: Stroll beargumenteert dat Vettel en hij hetzelfde deden, en dus ook dezelfde straf hadden moeten krijgen.

"Hij kreeg een 10 seconden stop-go. Ik kreeg een drive-through, dus ik denk dat het niet erg eerlijk was. Hij deed namelijk precies hetzelfde als ik. Ik denk dat we dan ook dezelfde straf hadden moeten krijgen."

Stroll toonde zich tegenover onder andere GPToday.net na de race relaxed over het voorval, dat hem een kans op een puntenfinish kostte. "Sebastian kwam erg agressief terug op de baan en ik was zo voorzichtig mogelijk door de gele vlaggen. Hij blokkeerde echter letterlijk het circuit toen hij terugkwam op het asfalt. Ik probeerde hem te ontwijken, maar ik denk dat hij mijn rechter achterkant meepakte en dat zorgde voor mijn spin."

"Daarna kwam ik terug op het circuit zonder dat ik iemand van rechts kon zien aankomen, dus ik probeerde terug te keren. Ik stond in bocht 10 midden op het circuit terwijl ik probeerde aan de kant te gaan, maar volgens mij gebeurde er iets wat sterk leek op wat er met Seb gebeurde. Dat is echter racen en er zijn veel dingen oneerlijk in het racen."

Stroll eindigde uiteindelijk op de twaalfde positie in Italië, waarmee hij een positie boven Vettel geklasseerd werd.