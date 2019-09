Hülkenberg naar stewards geroepen voor einde Q3, Horner verwacht straffen

Nico Hülkenberg moet zich later vandaag melden bij de stewards voor zijn rijgedrag in de slotfase van het derde deel van de kwalificatie in Italië. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat er straffen uitgedeeld gaan worden.

Aan het einde van Q3 konden alleen Charles Leclerc en Carlos Sainz nog aan een nieuwe snelle ronde beginnen. De overige coureurs waren niet op tijd bij start-finish, omdat ze allemaal niet als eerste wilden beginnen aan hun laatste snelle ronde. Gedurende de hele outlap speelden de coureurs dit spel en vrijwel allen betaalden ze daarvoor de prijs.

Hülkenberg werd door de stewards aangewezen als een van de belangrijkste personen in het hele spel. De Duitser ging volgens de stewards in de eerste bocht zonder aantoonbare reden van de baan, waardoor zij een onderzoek naar het gedrag van de Duitse Renault-coureur ingesteld hebben. Om 17.20 moet hij zich melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven.

Horner verwacht straf voor Hülkenberg

Voor Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is het duidelijk dat Hülkenberg bestraft moet worden. "De Renault die rechtdoor ging, veroorzaakte alle problemen. Niemand wil natuurlijk vooraan in de rij rijden, want het was duidelijk dat hij met opzet rechtdoor ging. Daardoor eindigde het als een complete clusterfuck. Ik weet zeker dat hij daar problemen mee gaat krijgen."

"Ik denk niet dat de grid die we nu gezien hebben uiteindelijk ook de grid voor de race van morgen zal zijn. Dit is natuurlijk niet de manier waarop de kwalificatie had moeten aflopen. We zagen dat de wedstrijdleider gisteren erg hard was voor de gasten in de Formule 3, dus ik denk dat hij hier ook problemen mee heeft."