Vettel ziet voldoende ruimte voor verbetering na eerste vrije trainingen op Monza

Sebastian Vettel is niet geheel tevreden met zijn eerste dag van de Italiaanse Grand Prix. De Ferrari-coureur ziet echter nog genoeg mogelijkheden om zich te verbeteren en meer uit de SF90 te halen gedurende de rest van het weekend.

Vettel eindigde de dag op de derde positie, waarmee hij twee tienden langzamer was dan snelste man en teamgenoot Charles Leclerc. De viervoudig wereldkampioen vond vooral de tweede vrije training een lastige sessie, omdat iedereen door de dreigende regen zo snel mogelijk naar buiten ging. Daardoor kon Vettel voor zijn gevoel niet helemaal in zijn ritme komen.

"Het was oké, maar we kunnen nog meer uit de auto halen. Het was een beetje een rommelige sessie, waarin iedereen bij het groene licht meteen naar buiten ging door de weersomstandigheden. Dat is niet het gebruikelijke ritme dat je hebt, maar het belangrijkste is dat we een aantal fatsoenlijke ronden gehad hebben. We weten waar onze zwakke punten zitten, dus daar proberen we ons op te richten."

Vettel 'weet dat hij er meer uit kan halen'

"Met iets meer vertrouwen is er veel te potentieel bloot te leggen", vervolgde Vettel tegenover onder andere GPToday.net. De Duitser houdt er vertrouwen in dat hij zaterdag nog een stap vooruit kan zetten. "Het was een rommelige sessie en niemand reed volgens mij de perfecte ronde. Ik weet dat ik er meer uit kan halen en dat er meer mogelijk is."

Op Monza is het meepakken van een slipstream van levensbelang tijdens de kwalificatie, maar Vettel wil nog niet te ver op de zaken vooruitlopen. "We zullen zien hoe de condities zijn en hoe het met de banden gaat, hoe voorzichtig we moeten zijn tijdens de outlap om op ze te letten. Van daaruit zullen we verder kijken. Het is fijn als je een slipstream pakt en niet zo fijn als dat niet lukt, maar dat is hoe het op dit circuit werkt."