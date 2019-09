Techniek: Red Bull kiest voor minder downforce dan Mercedes en Ferrari

Topsnelheid is van doorslaggevend belang tijdens de Italiaanse Grand Prix en dat is terug te zien in de technische keuzes die de teams gemaakt hebben. Vrijwel alle teams hebben aangepaste voor- en achtervleugels meegenomen naar Monza.

Monza heeft als bijnaam de 'Temple of Speed' en dat zorgt ervoor dat de teams in Italië altijd oplossingen meebrengen om de topsnelheid te verbeteren en dat is dit jaar niet anders, ondanks de aanwezige dreiging van regen voor zondag. De meest zichtbare aanpassingen zijn gedaan aan de achtervleugels. De dwarselementen van deze vleugels zijn een stuk kleiner dan tijdens de overige raceweekenden.

Red Bull Racing lijkt van alle teams voor de meest extreme oplossing gegaan te zijn. De RB15 wordt in droge omstandigheden uitgerust met een achtervleugel die extreem kleine dwarselementen heeft. Dit moet de luchtweerstand van de auto sterk verminderen, maar heeft als nadeel dat de hoeveelheid downforce ook afneemt. De reden dat Red Bull zo'n extreme versie meegenomen heeft, ligt waarschijnlijk in het feit dat het team qua topsnelheid nog een achterstand heeft op Mercedes en Ferrari.

Lo de Red Bull para Monza no es ala.



Red Bull rear wing for Monza is not a rear wing anymore. pic.twitter.com/j4uY4AHAEw — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 5, 2019

Ook voor Ferrari geldt dat ze een aangepaste achtervleugel meegenomen hebben naar Monza, maar deze versie is niet zo extreem als die van Red Bull Racing. De Scuderia beschikt momenteel over de sterkste motor in de Formule 1 en de bolide van de Scuderia lijkt over het algemeen weinig luchtweerstand te hebben. Dat maakt het voor Ferrari mogelijk om een achtervleugel met iets meer downforce op de auto te zetten.

Ferrari con ala trasera de menos carga que en Spa.



Ferrari with less downforce rear wing than Spa. pic.twitter.com/xCxbrq10Dj — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 5, 2019

Mercedes heeft voor de Italiaanse Grand Prix in de basis dezelfde achtervleugel meegenomen als naar de Grand Prix van België van vorig weekend. Om toch de luchtweerstand van de auto te verminderen, is de gurney flap van de achtervleugel te halen. Tegelijkertijd is de T-wing voor de achtervleugel weggehaald. Tevens heeft het team de voorvleugel iets aangepast voor minder luchtweerstand, maar met als gevolg ook minder downforce.