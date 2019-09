Lando Norris eert MotoGP-legende met eenmalige helm voor Italiaanse Grand Prix

Lando Norris zal komend weekend met een aangepast helmontwerp en aangepaste schoenen rijden tijdens de Italiaanse Grand Prix. De jonge Brit van McLaren brengt op die manier een eerbetoon aan MotoGP-coureur Valentino Rossi.

Twee weken geleden was Norris te gast bij de MotoGP-wedstrijd op Silverstone en daar ontmoette hij Rossi voor het eerst in levende lijve. De Italiaanse negenvoudig wereldkampioen is voor de jonge Brit een persoonlijke held en iemand tegen wie hij opkijkt. Na het bezoek aan de race was Norris op streamingplatform Twitch regelmatig te zien in merchandise van Rossi.

Voor de Italiaanse Grand Prix had Norris al gepland dat hij een eerbetoon zou brengen aan Rossi, zo vertelde hij op Monza aan onder andere GPToday.net. “Ik hield er in mijn karttijd al van om mijn eigen uitrusting te verzorgen. Ik had toen al verschillende helmen, overalls en schoenen, maar in de autosport word je beperkt in wat je kan doen. Ook nu hou ik er echter van om waar het kan iets speciaals te doen qua helm of schoenen."

"Voor deze keer heb ik een tijd geleden al gesproken met Valentino om dit op te lossen, omdat ik hem natuurlijk wel moet vragen of ik het mag doen. Het was voor mij een kans om deze race wat specialer te maken en het iets mee te geven als herinnering. Dat heb ik gedaan door het meer in de stijl te doen van Valentino, mijn held en de man tegen wie ik altijd heb opgekeken. Het is dan ook vooral een eerbetoon aan hem.”