Wolff ziet titelrace in 2019 nog niet als gelopen koers

Het kampioenschap van 2019 lijkt langzamerhand de kant van Lewis Hamilton op te vallen, maar volgens Toto Wolff is het nog geen gelopen koers. De teambaas van Mercedes zal gevechten tussen zijn coureurs daarom niet tegenhouden.

Na dertien van de 21 races die het seizoen 2019 telt, staat Hamilton riant aan de leiding van het kampioenschap. De vijfvoudig wereldkampioen verdedigt in de laatste acht races een voorsprong van 65 punten op teamgenoot Valtteri Bottas, die inmiddels al vier races op rij achter zijn teamgenoot geëindigd is.

Bottas begon het seizoen op veelbelovende wijze met twee zeges in de eerste vier races, maar sindsdien staat hij droog. Na de race in Bakoe had hij zelfs nog de leiding in de titelstrijd, maar gaandeweg heeft de Fin het gat naar Hamilton zien groeien. Dat betekent echter niet dat Mercedes de titelstrijd als een gelopen koers ziet, zo bevestigde Wolff tegenover GPToday.net.

"We zullen Valtteri aanmoedigen, zoals we nu deden, om voluit te gaan en niet op de zaken vooruit te lopen. Dit is nog steeds een kampioenschap dat niet voorbij is en dat geldt voor zowel de constructeurs als bij de coureurs. Beiden zijn ze zeer intelligent in hun rijden en het strijden met elkaar. Het is een van de krachten van dit team en ik ben erg trots op hoe ze dat doen. Daarom is Valtteri vrij om te vechten voor overwinningen en de best mogelijke positie in het kampioenschap."