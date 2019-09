Albon: "Ik moet me nog een klein beetje aanpassen aan de RB15"

Alexander Albon bekroonde een inhaalrace op Spa-Francorchamps met een keurige vijfde plek in zijn eerste race voor Red Bull Racing, maar de Britse Thai ziet nog genoeg ruimte voor verbetering.

Albon werd tijdens de zomerstop door Red Bull aangewezen als vervanger van Pierre Gasly bij de hoofdmacht van de energiedrankjesgigant. Voor de zomerstop reed hij zijn eerste twaalf Formule 1-races namens Scuderia Toro Rosso, het team waar Gasly juist de opvolger van hem werd. In België maakte Albon tijdens de race echter een prima indruk.

Door een gridstraf vertrok hij slechts vanaf P17, maar met een mooie inhaalrace werd hij na de late uitvalbeurt van Lando Norris uiteindelijk vijfde, zijn beste resultaat in de Formule 1 tot op heden. Toch ziet Albon nog genoeg ruimte voor verbetering, mede omdat hij nog moet wennen aan de RB15. "Eerlijk gezegd zijn er nog een aantal dingen waar ik me niet helemaal op mijn gemak mee voel."

"Het is niet zo dat ik me niet op mijn gemak voel, maar het is wel erg anders. Het draait om het omvormen van de stijl van de auto van Toro Rosso en het begrijpen van de trucjes en eigenaardigheden van de auto van Red Bull. Dat kost wat tijd, omdat iedereen in de basis weet hoe ze een auto op een hoog niveau moeten besturen. Daarna draait het om het winnen van extra tienden, waarvoor je de auto helemaal moet begrijpen, niet alleen qua rijden maar ook qua afstelling."