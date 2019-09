Teambaas Alfa Romeo: "Actie van Max Verstappen was dom"

Max Verstappen kende opnieuw een slechte start. Tijdens de Grand Prix van België kwam hij slecht weg waarna hij Raikkonen en Perez langszij zag komen. Bij het inremmen van de La Source hairpin wist hij Perez terug te pakken en kwam hij half naast Raikkonen. De Fin stuurde in en een botsing met Verstappen was niet meer te voorkomen.

De gevolgen waren voor beide coureurs en teams groot. Raikkonen kantelde half de lucht in en bij Verstappen brak de voorwielophanging af. De Alfa Romeo-coureur zag duurzame punten aan zijn neus voorbij gaan en bij Red Bull zagen ze een potentieel podium vervliegen. Max Verstappen zijn race was een paar honderd meter later ten einde met een crash in de bandenstapels en Kimi Raikkonen kon de race uitrijden maar had veel schade aan zijn wagen.

Domme inhaalactie Verstappen

Het is echter volledig de schuld van Max Verstappen, zo redeneert Fred Vasseur van Alfa Romeo. Tegen onze redactie zei hij in Spa-Francorchamps: "Ik weet niet wat er met Verstappen gebeurde. Hij kwam vanuit het niets en zat zelfs achter Perez toen hij ging remmen. Hij probeerde twee auto's in te halen in de eerste bocht."

"Dat was een domme actie, want in Spa kun je gewoon inhalen en heb je de ruimte dat te doen. We rijden hier niet in Monaco of op de Hungaroring. De wagen van Kimi was volledig beschadigd, de halve vloer ontbrak gewoon."

Incident

De stewards hebben het incident bekeken maar besloten dat het niets voorstelde en deden het af als een race-incident en ondernamen geen verdere actie. FIA-wedstrijdleider Michael Masi zei tegenover GPToday.net: "We hebben ernaar gekeken. De safety car kwam meteen de baan op en zodra die weg was hebben we het incident bekeken. We hebben vastgesteld dat het een race-incident was. De eerste ronde in de eerste bocht. Daarom hebben we verder geen actie ondernomen, dit kan gebeuren."

Herhaling van het verleden

De actie van vandaag leek een herhaling van het verleden. In 2016 gebeurde bijna hetzelfde met Verstappen die aan de binnenkant zat, met Raikkonen naast zich en aan de andere kant van de Fin zat zijn teamgenoot Vettel.

Verstappen kreeg toen ook in eerste instantie de schuld namens Ferrari maar kreeg direct bijval van Fernando Alonso. De onderstaande artikelen zijn van drie jaar geleden.

Raikkonen: "Verdediging Verstappen zal een groot ongeluk veroorzaken"

Alonso: "Verstappen heeft niets misdaan in Spa"

Raikkonen en Vettel nu milder voor Verstappen