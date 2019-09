Alex Albon bijzonder kritisch na debuut: "Had echt moeite op de mediumband"

Alexander Albon beleefde een prima debuut bij Red Bull Racing. Na de veel besproken swap met Gasly tijdens de zomerstop was druk om te presteren hoog bij de Britse Thai. Na een wat moeizaam begin van de race op de mediumbanden, werkte Albon zich vanaf P13, waar hij na de Safety Car-periode aan het begin van de race reed, door het middenveld naar een uiteindelijke vijfde plek.

Albon was echter nog niet honderd procent tevreden over zijn eerste race: "Ik ben redelijk blij. Ik had een beetje moeite aan het begin van de race en dat kwam vooral door de mediumband. Het voelde alsof de pace er wel was, maar in de bochten voor de lange rechte stukken, waar ik sneller moest zijn om mensen echt in te kunnen halen miste ik wat grip."

"Toen we na de pitstop switchten naar de Soft-banden ging het een stuk beter, toen kon ik eindelijk wat goede inhaalacties laten zien en werkte ik me gestaag door het veld. Maar er is zeker nog werk aan de winkel, maar daar heb ik gelukkig nog een paar dagen voor," was Albon verrassend kritisch na een redelijk debuut.

De Thai eindigde hoog in de 'Driver of the Day'-verkiezing, maar die eer ging uiteindelijk naar de in de laatste ronde uitgevallen Lando Norris. Desalniettemin zou Albon op respectabele afstand van Norris zijn gefinisht en dus komt het niet helemaal uit de lucht vallen dat Albon kritisch op zichzelf was. Uiteindelijk behaalde hij echter wel het beste resultaat uit zijn carrière met de vijfde plek en voorlopig heeft hij 26 punten gepakt in zijn eerste dertien F1-races en staat hij op de tiende plek in het rijderskampioenschap.