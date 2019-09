Charles Leclerc na eerste zege: "Kan er helaas niet echt van genieten"

Charles Leclerc mocht in Spa-Francorchamps voor de derde keer dit seizoen vanaf pole position starten. De Monegask wist ondanks dat Lewis Hamilton in de laatste ronden duidelijk sneller was, in zijn dertiende race voor Ferrari te winnen. Door de zege van Leclerc was er eindelijk weer een nieuwe winnaar te bewonderen in de Formule 1, nadat Valtteri Bottas de laatste nieuwe winnaar was in de Grote Prijs van Rusland in 2017.

Meteen na de race zei Leclerc al over de boordradio dat hij niet volledig kon genieten van zijn eerste zege, door de gebeurtenissen van gisteren en toen hij uit de auto was gaf hij aan in het post-race interview: "Dit was van kinds af aan mijn droom en die is nu eindelijk in vervulling gegaan, maar door alles wat gisteren gebeurd is, kan ik helaas niet echt van mijn eerste zege genieten."

"Dit is een heel moeilijk weekend geweest sinds gisteren, het is gewoon erg lastig in dit soort situaties, dus ik wil hierbij mijn eerste zege opdragen aan Anthoine," zei een enigszins gelaten Leclerc na de race. Over het raceverloop was hij redelijk kort van stof: "Het was een lastige race, want we hadden het erg lastig met de banden aan het einde. Maar ik heb in ieder geval mijn banden beter gemanaget dan in Budapest. We wisten dat de Mercedes snel zou zijn in de race en dat hebben ze ook laten zien."