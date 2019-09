Verstappen: "Powercircuits zijn met Honda niet zo pijnlijk voor Red Bull"

Max Verstappen ziet dat Honda zich goed ontwikkelt. De coureur van Red Bull Racing denkt dat zogenaamde 'powercircuits' niet meer zo pijnlijk zijn voor het team sinds de wissel naar Japanse krachtbronnen begin dit jaar.

Red Bull was in de afgelopen jaren consistent kritisch op voormalig motorleverancier Renault, omdat de krachtbron achter bleef bij de rivaliserende motoren van Ferrari en Mercedes sinds de start van het V6-tijdperk in 2014. Hoewel Verstappen beseft dat Honda nog niet de volledige achterstand op Mercedes en Ferrari heeft ingelopen, vindt hij dat de situatie een stuk rooskleuriger is dan een jaar geleden.

"Vorig jaar kwamen we duidelijk vermogen tekort en op deze kritieke circuits was het absoluut behoorlijk pijnlijk", vertelde Verstappen aan Autosport. "Dit jaar zitten we dichtbij Mercedes. Ferrari vliegt natuurlijk over de rechte stukken, maar ze hebben minder downforce. Ten opzichte van hen zien we er goed uit, maar soms hebben ze een klein voordeeltje, zoals op Silverstone."

Sinds de wissel naar Honda-motoren heeft Verstappen in Oostenrijk en Duitsland gewonnen en stond hij binnen twee tienden van de poletijd van Valtteri Bottas op Silverstone, een circuit waar vermogen van doorslaggevend belang is. Voorafgaand aan die race had Verstappen wat twijfels, maar de race liet volgens hem zien hoeveel progressie het team geboekt heeft met Honda.

Hoewel de aanstaande races op Spa en Monza het vermogensvoordeel van Ferrari lijken te benadrukken, is ook teambaas Christian Horner blij met de progressie. Hij heeft vertrouwen in meer positieve momenten in de nabije toekomst. "In Oostenrijk en Silverstone is vermogen belangrijk en we waren op beide circuits sterk. Op Hockenheim waren we competitief in de kwalificatie en de snelste auto in de race. We hebben op verscheidene circuits een goede stap voorwaarts kunnen maken."