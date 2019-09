Racing Point mikt op sterk eind 2019 na de recente upgrades

Racing Point baas Otmar Szafnauer mikt op een sterk verbeterde tweede helft van 2019, vanaf dit weekend in België.

De renstal uit Silverstone heeft altijd goed gefunctioneerd op Spa-Francorchamps, met het originele Jordan-team dat de eerste overwinning via Damon Hill heeft behaald.

Als Force India werd Giancarlo Fisichella tweede in 2009, terwijl Sergio Perez en Esteban Ocon vorig jaar vijfde en zesde werden, nadat ze de hele race met de top drie teams hadden gestreden.

Dit seizoen is de situatie een beetje anders, mede door de gevolgen van de overname van vorig jaar, maar een reeks upgrades heeft het team weer op het juiste spoor gezet.

"We komen terug van de zomervakantie, vastbesloten om voort te bouwen op de fundamenten die we de afgelopen maanden hebben gelegd," zei Szafnauer voor de reis naar België.

"Het nieuwe aerodynamische pakket zal zich ook in de komende races blijven ontwikkelen en we denken dat we hiermee een betere weg inslaan.

"Ik denk dat we in deze tweede seizoenshelft veel sterker kunnen zijn en dat we in alle wedstrijden kans hebben om voor de punten te vechten."

Perez wil graag aan de slag in Spa. "Ik voel me in goede vorm als we weer aan de slag gaan," zei hij. "Ik zeg altijd dat Spa de perfecte plek is om het seizoen opnieuw te beginnen, omdat het zo'n speciaal circuit is.

"Het is een van de beste races van het jaar en ik hou van de snelle bochten zoals Pouhon. Het is ook een lange ronde, dus als je alles op elkaar aansluit is dat erg bevredigend.

"De eerste sector en de benadering van Les Combes bieden goede mogelijkheden om in te halen.

"Ik herinner me nog de eerste ronde van vorig jaar, toen we voor de leiding vochten. Het was zo'n speciaal gevoel om een goed resultaat te krijgen. Ik hoop dat we dit jaar iets dergelijks kunnen doen.

"De sleutel tot snel zijn is de juiste afweging maken tussen topsnelheid en downforce. Je wilt snel door de bochten rijden zonder te veel topsnelheid te verliezen op de rechte stukken. We rijden ongeveer 70% van de ronde op vol gas, dus je wilt niet te veel weerstand", verklaarde de Mexicaan.