Kevin Magnussen: "Ik heb niets tegen Nico Hulkenberg"

Kevin Magnussen zorgde vorig jaar misschien wel voor de 'quote van het jaar' in de Formule 1. Na een gevecht op de Hungaroring met Nico Hulkenberg kwam de Duitser sarcastisch verhaal halen toen de twee in het beruchte vierkantje stonden. Het leidde tot de reactie 'suck my balls honey', die de hele wereld overging.

Nasleep van uitspraak

Inmiddels is het voorval tussen Magnussen en Hulkenberg bijgelegd, zo zegt de Deen. De nasleep en het effect ervan ondervindt Magnussen echter nog wekelijks, zo vertelt hij aan Auto Motor und Sport: "De hele episode en het feit dat er vandaag de dag nog steeds naar mij gevraagd wordt, laat zien wat er misgaat in deze mediawereld. Natuurlijk begrijp ik dat mensen op dat soort verhalen klikken, maar als het niet gefilmd was, dan hadden Nico en ik er vandaag niet eens aan gedacht."

Teamgenoten in 2020 bij Haas?

Maar het verhaal blijft ook vandaag nog relevant, want volgend jaar zouden het teamgenoten kunnen worden bij het team van Haas. Esteban Ocon lijkt volgend jaar te rijden voor Renault als vervanger van Nico Hulkenberg, die op zijn beurt op de nominatie staat om Romain Grosjean bij Haas te vervangen. Daarmee zouden Hulkenberg en Magnussen teamgenoten worden.

Magnussen heeft veel respect voor De Hulk zegt hij: "Het laatste dat ik erover wil zeggen is dat mijn respect voor Nico groot is en ik niets tegen hem persoonlijk heb. Ik ken hem niet als persoon, maar ik heb niemand slecht over hem horen spreken. Dat is het."

Geen vrienden

Magnussen zegt echter dat hij en Hulkenberg geen vrienden zijn. "Ik zou niet zeggen dat we een vriendschappelijke relatie hebben. Wij zijn tegenstanders op het circuit. Natuurlijk heb ik veel respect voor zijn rijvaardigheid. Hij is een zeer getalenteerde, complete coureur. Ik heb echt niets tegen hem", zo sloot de Deen af.