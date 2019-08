Lewis Hamilton hoopt op gevecht met Max Verstappen

Het titelgevecht voor 2019 leek niet heel spannend meer te worden, tot de overwinningen van Max Verstappen in Oostenrijk en Duitsland licht aan het einde van de tunnel brachten. Verstappen presteert al het hele seizoen uitermate stabiel en staat op de derde plaats in het kampioenschap, vlak achter Valtteri Bottas.

Of een wereldtitel voor Verstappen en Red Bull Racing er dit jaar nog inzit zal de komende maanden uit moeten wijzen, feit is echter wel dat Red Bull-Honda de ontwikkeling goed te pakken heeft en vrijwel iedere race mee kan doen om het podium of overwinningen.

Max is geen jonkie

Hoewel Lewis Hamilton ruimschoots aan de leiding staat en zeker in het begin van het seizoen makkelijk naar de overwinning reed is hij ook gediend van enige uitdaging en goede gevechten met zijn rivalen. De 34-jarige coureur is louter positief over Red Bull en Max Verstappen.

Tegenover de website Formula1 vertelde hij: "We hebben gezien dat Red Bull een enorm grote stap vooruit heeft gemaakt. Die stap hebben ze dit jaar vooral gemaakt door Honda en ik vind dat geweldig om te zien. Het toont hun kracht aan en Max Verstappen is natuurlijk. Hij is niet echt meer een jonkie in de sport. Hij is wel jong, maar rijdt alweer enkele jaren in de Formule 1."

Charles Leclerc wordt sterker

Ook over zijn nieuwe rivaal bij Ferrari is Hamilton lovend: "Charles rijdt voor het tweede jaar in de F1 en hij begint nu echt te groeien. Ik zie hem alleen maar beter worden en de prestaties die hij neerzet zijn heel goed dit seizoen. We moeten zeker gaan oppassen voor hem in de toekomst. Ik hoop dat we goede gevechten gaan krijgen met zowel Charles als Max."