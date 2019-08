Carlos Sainz: "Verwacht dit seizoen in het middenveld te blijven"

Carlos Sainz kent een uitermate goed seizoen met zijn nieuwe team McLaren. De Britse constructeur heeft inmiddels ook de samenwerking met Renault goed op orde en profiteert van allerlei veranderingen binnen het team. Mede hierdoor staat het team op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Ondanks de goede eerste seizoenshelft verwacht de Spanjaard niet los te komen van het middenveld. Tegenover Motorsport.com zei hij: "Ik denk dat we dit jaar nog in het middenveld rijden, daar gaan we niet zo snel van loskomen. Zoiets gaat over van het ene jaar op het andere."

Renault lukt het niet

Voorheen kwam de Spanjaard uit voor Renault, maar ook zijn voormalige team lukt het niet om los te komen van het middenveld. "Renault toont aan hoe moeilijk is om uit het middenveld te komen. Ze proberen dat nu al jaren maar het lukt ze niet. Het blijkt om één of andere reden extreem moeilijk. We moeten begrijpen dat dit niet makkelijk zal worden. We moeten vooral kijken naar de teams die boven ons staan en leren begrijpen wat zij beter doen dan ons."

F1 Kampioenschap

Op dit moment bezet Carlos Sainz Jr de zevende plek in het kampioenschap, vlak achter Pierre Gasly. Sainz komt op dit moment vijf punten te kort op de Fransman, maar doordat hij teruggezet is naar Toro Rosso maakt Sainz een grote kans om de zesde positie in het kampioenschap te pakken.

Teamgenoot Lando Norris staat met 24 punten op de tiende plaats in het kampioenschap. McLaren staat keurig vierde in het kampioenschap voor de constructeurs met 82 punten, 39 meer dan Toro Rosso op plaats vijf.