Honda: "Nog geen beslissing over introductie nieuwe motor"

Na de zomerstop zal Honda een nieuwe krachtbron introduceren in de wagens van Max Verstappen en Alexander Albon. Ook Scuderia Toro Rosso zal die update krijgen, en dus zijn de verwachtingen opnieuw hooggespannen, mede door eerdere uitspraken van Honda zelf.

Eerder dit seizoen heeft Honda de motor al twee keer een update gegeven, en niet zonder succes. De betrouwbaarheid lijkt eindelijk op orde en de snelheid zit er ook goed in. Dit leidde tot overwinningen met Max Verstappen in zowel Oostenrijk als Duitsland en als klap op de vuurpijl ook een pole position in Hongarije.

De volgende races op de kalender zijn Belgie en Italie. Van huis uit zijn dit races waar de motoren veel te lijden hebben, terwijl de huidige Honda-motor inmiddels al vijf races in de wagens zitten. Daarna komt de Grand Prix van Singapore, een race waar Red Bull Racing normaal gesproken grote kans heeft op de overwinning. Het is daarom een lastige keus om het juiste moment uit te kiezen om de nieuwe motor in de RB15 en STR14 te gooien.

Gecompliceerde situatie

De technisch directeur van Honda legt de afweging in keuzes uit. Toyoharu Tanabe vertelde aan Autosport: "We zijn continue in gesprek met onze teams en wanneer we zullen beslissing om een nieuwe motor of update plaats te laten vinden. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen over de spec-4 update. Het hangt van de situatie af, de juiste timing en de uitkomst van de gesprekken met de teams. Het is erg gecompliceerd."

Winst in Singapore of Japan?

De lastige en gecompliceerde situatie lijkt aanstaande door de keuze die Red Bull en Honda moeten maken. Drie races na de zomerstop is de Grand Prix van Singapore, vijf races na de zomerstop de Grand Prix van Japan. Zes races na de zomerstop is de Grand Prix van Mexico, ook een grote kanshebber op een overwinning van Red Bull-Honda.

Dat de motoren van Honda zes races mee kunnen gaan zonder problemen of verslechtering in prestaties. Het lijkt Honda er echter alles aan gelegen om in haar thuisland Japan optimaal te presteren en slechts 1 gridpenalty te pakken. Intern zou het discussiepunt zijn om na Singapore maar voor Japan de motor te wisselen; tijdens de Grand Prix in Rusland.

Tanabe: "We hebben twee plannen op tafel, lange termijn en korte termijn. Na de races bekijken we de situatie en de conditie van de motor. Twee of drie races is onze korte termijn. De lange termijn houdt in tot het einde van het seizoen. De keuze blijft echter gecompliceerd."