In Hongarije streden Lewis Hamilton en Max Verstappen een prachtige strijd uit om de zege. Die strijd kan je nu zelf ook nabootsen met F1 2019!

Na een prachtige strijd, die vrijwel de gehele race duurde, rekende Hamilton in de laatste race voor de zomerstop af met Verstappen. Daarvoor had hij een geweldige strategie van Mercedes en een sterke laatste stint nodig. De verwachting is dat het niet bij een eenmalige strijd blijft, want gezien de opmars van Red Bull Racing lijken de coureurs het ook na de zomerstop nog vaker tegen elkaar op te nemen in een rechtstreeks duel.

Met F1 2019 kruip je nog dichter op de actie en kan je het via verschillende spelmodi opnemen tegen Hamilton en Verstappen. Dat kan bijvoorbeeld in de carrièremodus. Wil je als Verstappen kijken of je Hamilton kan verslaan? Dat doe je bijvoorbeeld via een losse race of een los kampioenschap.

In de carrièremodus staat ook een andere rivaliteit centraal: in de Formule 2 begint een strijd met Lukas Weber en Devon Butler en die kan je daarna voortzetten in de Formule 1. Als je de speciale Legends Edition koopt, kan je je ook verplaatsen in een van de grootste en meest tot de verbeelding sprekende rivaliteiten die de Formule 1 ooit gekend heeft: die tussen Ayrton Senna en Alain Prost.

Ook in de verschillende covers van de game worden een aantal rivaliteiten belicht. De internationale versie van F1 2019 wordt gesierd door Hamilton en Sebastian Vettel, de twee titelrivalen in 2018. De Legends Edition heeft Senna en Prost op de cover, in Frankrijk staan lokale helden Charles Leclerc en Pierre Gasly op het hoesje en in de Benelux is die eer weggelegd voor rivalen Verstappen en Hamilton.

Verstappen dus met Hamilton op de cover van de fysieke versie van F1 2019, die op een groot aantal (online) verkooppunten in de Benelux verkrijgbaar is. Ook kan het bestellen van deze game via deze link.