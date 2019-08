Kijk naar de rituelen van Lewis Hamilton voor de race en je kan het kleine vrouwtje dat op alle details let, van het dragen van zijn helm en uitrusting tot ervoor zorgen dat hij gehydrateerd is en hem geestelijk gereed maken voor de strijd, niet missen.

Lang voordat ze de op de grid staan in welk land de Formule 1 dan ook bezoekt, heeft Angela Cullen, een in Zwitserland gevestigde Nieuw-Zeelandse, het dieet en slaappatroon van de vijfvoudig kampioen op orde gebracht, handige reisschema’s opgesteld en zijn gedachten op nul gezet zodat hij zich kan concentreren op de formidabele taken die wereldkampioenen onderscheiden van degenen die de top niet eens halen, ondanks hun buitenaardse talent.

Hoewel ze een integraal onderdeel is van Team Hamilton is Hintsa Performance de werkgever van Angela, dat haar toegewezen heeft aan de coureur. Ze is zelfs een van de vele door Hintsa aangestelde assistenten in de paddock, die allemaal als taak hebben om de coureur in fysiek, mentaal en psychologisch in topvorm te houden.

“Angela heeft een achtergrond met therapieën voor het bewegingsapparaat en daar is ze zeer goed in”, legt Luke Bennett (46), CEO van Hintsa Performance, uit. Het bedrijf werd in de jaren ’90 opgericht door dr. Aki Hintsa, een Finse orthopedische en traumaspecialist.

Aki, die in november 2016 overleed door kanker, werkte met de wintersportteams uit zijn land, en spendeerde daarna tijd in het door oorlog verscheurde Ethiopië. Daar bestudeerde hij de veerkracht van de langeafstandslopers uit dat land, inclusief de legendarische Haile Gebrselassi.

Geïnspireerd door wat hij zag creëerde Hintsa zijn planetaire filosofie: fysieke activiteit, voeding, herstel, biomechanica, mentale energie en algemene gezondheid draaien om een ‘kern’, die bestaat uit identiteit, doelen en controle. Tegenwoordig coacht Hintsa zowel ondernemers uit de Fortune 500 als Formule 1-coureurs.

Weinig voorbereidingstijd op seizoen voor coaches

“Onze coaches gaan hopelijk naar een raceweekend nadat ze de fysieke voorbereiding gedaan hebben. We hebben een erg klein tijdsblok aan het begin van het jaar, in het voorseizoen, dat ons met wat geluk zes weken geeft om het grootste deel van de fysieke training voor het jaar te doen”, zegt Bennett, een Australische dokter die op de intensive care werkte.

Daarna voegde hij zich bij de ‘Royal Flying Doctors’ voor een rol in het ophalen van gewonden, terwijl hij ook elf jaar lang traumadiensten verleende bij de Australische Grand Prix en ‘gedurende een aantal jaar’ ook bij de Koreaanse race. Hij is ook official geweest bij Australische WRC-evenementen en ronden van de Australasian Safari, wat de Dakar voor Down Under is, voordat hij naar Hintsa Performance ging.

“De rest van het seizoen bestaat uit opportunistisch interventiewerk in kleine blokken van twee, drie of maximaal vier dagen, waar we de fysieke fitheid blijven verhogen. De coureurs komen dus fit aan.”

“De coaches zullen het programma in de gaten houden, vooral op mediadag donderdag, en contact houden met medewerkers van het team, de marketing, het kijken naar schema’s en, afhankelijk waar in het seizoen we zijn, hoe het kampioenschap ervoor staat, waarbij in overleg met het team misschien aanpassingen gedaan worden.”

“Ze zorgen ervoor dat de juiste maaltijden op het juiste moment geserveerd worden, houden de coureurs gehydrateerd, dat de coureurs op de juiste tijd naar bed gaan – al deze kleine dingen tellen op richting de prestaties van een kampioen.” Zie hier de routines die Hintsa hanteert om jetlags tegen te gaan.

Hintsa sinds jaren '90 betrokken in Formule 1

Eind jaren ’90 kwam Aki de Formule 1 in met landgenoot Mika Hakkinen, om uiteindelijk voor de eerste titel te gaan nadat hij volledig herstelde van de vreselijke blessures die hij opliep eind 1995.

“Het incident gebeurde een aantal jaar eerder, maar ik denk zeker dat Mika’s idee was om Aki in te zetten als medisch assistent, maar ook met de opzettelijke strategie om op de omgeving om hem heen te letten. Dat was erg succesvol”, zegt Luke.

“Het letten op Mika’s familie, het managen van zijn belangrijke relaties in de paddock, dat is een traditie en echt een belangrijk onderdeel van het werk wat we tot op de dag van vandaag doen.”

Die laatste zin is de ‘kern’: “Tot op bepaalde hoogte is het redelijk eenvoudig om een fysiek trainingsschema te maken of slaap- en voedingsadvies te geven aan coureurs, maar wij onderscheiden ons echt door wat we onze ‘kernwerkzaamheden’ noemen.”

“We nemen meestal coureurs in hun tienerjaren aan, als ze jonge talenten in de F4 of F3 zijn. We schapen ze dus echt als jongvolwassenen en zijn tot op bepaalde hoogte een mentor. We hebben geluk dat we de trainer of fysiotherapeut voor tien van de F1-coureurs leveren en we zijn nauw verbonden aan drie of vier anderen wat betreft medische of andere diensten.”

“Een groot deel hiervan is ze helpen goed te integreren in de complexe autosportcultuur; het managen van de families; vaak zijn er sterke ouderlijke invloeden rond de autosport; hun belangrijkste relaties met engineers en het teammanagement. Deze dingen maken echt een verschil in prestaties op de baan op de lange termijn.”

Hintsa 'organisch en natuurlijk' verder gegroeid buiten McLaren

Hoe is Hintsa dan buiten McLaren uitgebreid, dat destijds een enorm ‘gecontroleerd’ team was onder Ron Dennis, de ultieme micromanager in de F1?

“Aki was erg close met Ron; ze hebben jarenlang samengewerkt. Er was veel respect. Aki werkte met Mika en hij werd een soort van onderdeel van de infrastructuur van McLaren.”

“Vervolgens bracht hij Lewis binnen in het begin van zijn carrière en Ron ging Aki’s beoordeling gedurende die tijd respecteren, omdat hij het werk met een aantal jonge coureurs zag. Ook door middel van het werk met Kimi.”

“Er is een erg speciale plaats voor een teamdokter in de Formule 1. Het is zelfs een enorm privilege. Het medische werk dat we doen in het dagelijks leven van iedereen die in dit wonderlijke circus reist is een belangrijk onderdeel van het cement dat niet alleen vertaald wordt in prestaties van coureurs, maar ook teamprestaties en prestaties in een kampioenschap.”

Toen McLaren-coureurs naar andere teams verhuisden, bleven ze bij Hintsa: “Aki zat uiteindelijk meer dan 15 jaar in de paddock. Lewis ging naar Mercedes, Kimi naar Ferrari. Aki werkte ook redelijk nauw samen met Sebastian en dat leidde tot zeer belangrijk werk binnen de infrastructuur van Red Bull. Ik gok dat het in de loop der tijd organisch en natuurlijk gegroeid is.”

Nee: Hintsa instrueerde Kimi niet om 24-7 zonnebrillen te dragen!

Programma's Hintsa gaan verder dan alleen fysiek

De heersende perceptie is dat Hintsa zich puur richt op fysieke voorbereiding, maar, zoals Luke benadrukt, is het een enorme stap van F4 naar F1: “We willen dat de coureurs op die leeftijd gaan denken aan de basis van voeding, wat belangrijk is.”

“Het wordt veel geavanceerder zodra ze op dit (F1-)niveau zitten, maar we laten ze denken over hoe ze hun reizen en hun slaap managen. Je begint thema’s te introduceren zoals wat hun doelen op lange termijn zijn? Wat is hun doel? Waar mikken ze op en welke stappen gaan we zetten om dat te bereiken?”

“Een 16- of 17-jarige F3-coureur is op sommige vlakken hetzelfde als jongeren op de straat van die leeftijd. Ze hebben nauwe mentorschap nodig en mensen die ze begeleiden bij wat ze doen, om ze te helpen door deze levenslessen te gaan die ons allen brengen op het punt waar we zijn als we tussen de 30 en 40 jaar oud zijn.”

Wat zijn dan deze ‘kerngebieden’?

“Fysieke voorbereiding, slaap, voeding en biomechanica behandelen we apart, en dan algemeen medisch, gezondheidszorg en wat we de mentale energie noemen – het managen van de cognitieve modus van een coureur over het hele seizoen.”

“Het is een enorm sociaal complexe omgeving. Er zijn eisen vanuit de marketing en de commerciële kant, er zijn vele uren met engineeringmeetings tijdens een raceweekend, en er zijn alle dingen die op de achtergrond spelen van de carrière van een coureur van seizoen tot seizoen.”

“Ik zou zeggen dat 80 procent van ons werk als coach tijdens een raceweekend bestaat uit het in de juiste mindset houden van de coureur en het managen van hun tijd en alle eisen die om hem heen zijn.”

Matchen coaches en coureurs belangrijk onderdeel

Een groot deel van Bennett’s werk is dus het matchen van coureurs en coaches. “Het is heel duidelijk dat iedere coureur een individu met haar eigen krachten en zwakke punten is; voor onze coaches geldt ook dat ze hun eigen individuele krachten en interesses meebrengen.”

“De echte kunst van wat we doen – er zijn honderden interventies die je kan doen bij iedere atleet – maar de kunst van wat we doen is het selecteren van wat bij de eisen van de coureur past en belangrijk, omdat je refereerde naar de spanningsboog van een gegeven coureur, hetgeen wat ze het maximale voordeel geeft op dat moment in hun carrière.”

“Het gaat dus echt om het maken van doorlopende kleine veranderingen die blijven, kleine veranderingen die meegenomen worden in de dagelijkse of jaarlijkse routine, en die een blijvend voordeel hebben.”

Gezien de tijd die de coureur en coach samen doorbrengen, moeten ze natuurlijk goed met elkaar overweg kunnen?

“We hebben een wervingsproces dat bestaat uit tenminste vier interviews, zodat we het gevoel hebben dat we de coaches redelijk kennen tegen de tijd dat we ze aannemen.”

“We denken dus veel aan de persoonlijkheid van de coach, de eisen en de persoonlijkheid van de coureur, en soms introduceren we twee of drie coaches aan een coureur en kunnen ze wat tijd met elkaar doorbrengen en een keuze kunnen maken.”

“Dit werk is een constant proces van het matchen van rollen van mensen. Het zijn niet alleen de persoonlijkheden, maar een coach kan een jonge familie hebben, ze kunnen een beperking hebben. Er kunnen geografische beperkingen zijn door waar zij wonen en waar de coureur woont. Er zijn veel variabelen die samen moeten komen.”

De F1 draait om het maken van kleine verschillen, dus wat verandert Hintsa specifiek voor de prestaties van de coureur?

“Als je naar de hele carrière van een coureur kijkt, zeker als we al voor hun tijd in de Formule 1 betrokken waren, dan weet ik zeker dat wij soms het verschil kunnen zijn tussen het halen van de Formule 1 of niet.”

“Natuurlijk moet een coureur talent hebben, dat is het voornaamste. Maar natuurlijk talent is echt pas het begin. Ik weet zeker dat je getalenteerde coureurs kan benoemen die hier niet zijn. Ons werk draait erom dat we dat talent ook tot uiting laten komen.”

Hintsa Performance is enorm gegroeid en hoewel de ‘basis’ autosport blijft, heeft het bedrijf uitgebreid naar het coachen van directeuren en andere sporten die ‘passen bij ons model’. “We hebben gekeken naar dingen als wielrennen, hippische sport, zeilen, we hebben gesprekken gehad met voetbalteams, maar vooral autosport.”

“Onze achtergrond ligt in de Formule 1 en tot bepaalde hoogte geeft Formule 1 ons een hoofdproject voor onze coaches. Het geeft ons een laboratorium voor ons onderzoek en onze coaching en het is zeker een geweldige kans voor de branding van ons bedrijf.”

Het bedrijf gaat bijvoorbeeld over de hele groep van de W Series, waarbij vier trainers/coaches en fysiotherapeuten op de 20 coureurs letten. “Het is eerlijk om te zeggen dat ze dit seizoen aangevangen zijn met een voorlopig format, wat goed werkt en we zouden graag onze betrokkenheid uitbreiden als de serie groeit en het meer commercieel succes behaalt.”

Formule 1-coureurs fysiek superieur aan andere coureurs

Terug naar research: Bennett onthult dat ze net de eerste paper ooit in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd hebben met data uit de Formule 1 in het blad American Sports Medicine Society.

“We hebben een vergelijking gedaan van een kleine groep F1, NASCAR en IndyCar-coureurs, en je kan zien dat de maximale zuurstofinname, het percentage lichaamsvet en kracht in de nek bij Formule 1-coureurs over het algemeen superieur is aan die in andere autosportklassen.”

“Wat betreft algemene fitheid zijn deze jongens in de Formule 1 volgens mij net zo fit als bijvoorbeeld triatleten of duursporters. Hun fitheid is erg specifiek gericht op hun taak. En het idee van kracht en het weerstaan van grote, vooral laterale, G-krachten is iets wat je niet echt in andere sporten ziet, maar het is iets wat ze extreem goed doen.”

Met steeds hoger wordende G-krachten in de sport, hoe laat Hintsa de gecontracteerde coureurs omgaan met hoofden (of nieren) die tot vier keer hun normale gewicht wegen in de bochten of onder het remmen?

“Meestal krijgt het hoofd de meeste aandacht wat dit betreft. Als je je het kan voorstellen, worden je schedel en hersenen van vier kilogram zo’n 20, 30 kilogram.”

“Het andere grote thema waar we tegenaan lopen is het proberen te ontwikkelen van kracht zonder spiermassa toe te voegen. Dat is iets waar onze coaches continu mee worstelen. We zijn erg blij dat we dit jaar een reglementswijziging gehad hebben, wat een geweldige nalatenschap van Charlie Whiting is.”

“We hebben wat vraagtekens gezet rond het gewicht van de coureurs, en Charlie en zijn team hebben dat snel aangepakt op een eerlijke manier. Ik twijfel er absoluut niet over dat onze coureurs gezonder en blijer zijn dit jaar, omdat ze een of twee extra kilo’s aan lichaamsgewicht hebben om mee te spelen.”

“Ik ga je vraag beantwoorden door te denken over de context van trauma. De meeste wetenschap rond het managen van trauma komt uit de studie van trauma in straatauto’s. Ik denk dat we weten dat grote ongelukken in de Formule 1 relatief ongebruikelijk zijn en dat blessures zelden voorkomen.”

“We weten echter dat de mechanismen van gedwongen overbrenging richting de organen iets anders is, zeker als een coureur krap in het chassis van zijn auto zit en als het chassis niet op een manier vervormt zoals de carbonfiber kuipen gemaakt zijn.”

“Ik denk dat een deel van ons werk als dokter in de Formule 1 draait om het zorgvuldig monitoren van een coureur die ogenschijnlijk ongeschonden wegloopt bij de plaats van het ongeluk; ze de volgende 24 tot 48 uur te monitoren om ervoor te zorgen dat er geen subtiele orgaanverwondingen zijn.”

Tot slot vraag ik naar het carrièrepad voor coaches:

“Kijk eens op hintsa.com. We hebben daar een carrièreportaal en je kan een CV uploaden. Een aantal keer per jaar hebben we een wervingsronde en kijk ook op de website voor specifieke banen waarin geadverteerd wordt voor performance coaching.”

“We rekruteren vooral uit de sportwetenschappelijke community. Sportwetenschap is sterk aanwezig in het VK, Scandinavië en Australië. Recent hebben we meer fysiotherapeuten aangesteld en in feite zijn mensen met dubbele kwalificaties in fysiotherapie en sportwetenschap als goud. Ze passen goed binnen deze autosportomgeving en hebben een geweldige skillset.”