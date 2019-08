Steiner vindt dat Formule 1 niet tevreden moet zijn na vier spannende races

De vier spannende races voor de zomerstop zijn volgens Günther Steiner geen garantie dat de Formule 1 er weer helemaal bovenop is. De problemen van eerder in 2019 mogen niet uit het oog verloren worden.

De afgelopen vier races verliepen op spectaculaire wijze. De race in Oostenrijk had de nodige spanning en een gevecht om de overwinning, terwijl er ook in Groot-Brittannië genoeg actie op de baan te zien was. Het grootste spektakelstuk was de regenrace in Duitsland, terwijl een week later op de Hungaroring een voor Hongaarse begrippen spannende race te zien was.

Door die leuke races voor de zomerstop wordt echter alweer vergeten dat de eerste acht races van het huidige seizoen soms niet het aanzien waard waren. Dat ziet Steiner ook op die manier. Tegenover Motorsport-Total verklaart de Italiaanse teambaas van Haas F1 dat de sport de problemen niet uit het oog moet verliezen en dat de Formule 1 door moet blijven verbeteren.

"We moeten de sport blijven verbeteren. Dit kan naar mijn mening de spannendste sport ter wereld zijn, maar we moeten niet vergeten dat, ook al hebben we nu vier goede races gehad, niet alles goed is. We zijn veel te reactionair. Je moet het hele plaatje voor ogen houden. Ja, we hebben nu vier goede races gezien, bedankt, maar we willen eenentwintig of tweeëntwintig van dat soort races zien."