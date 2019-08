Bottas maakt zich geen zorgen om toekomst bij Mercedes

Valtteri Bottas maakt zich geen zorgen om zijn toekomst bij Mercedes, ondanks dat hij een reeks matige wedstrijden afwerkte vlak voor de zomerstop.

De Fin heeft nog altijd geen contract voor 2020 en heeft concurrentie van Esteban Ocon, die dit jaar als reserve optreedt voor Mercedes. Na een aantal matige races staat Lewis Hamilton nu 62 punten voor de Fin in het kampioenschap, terwijl Max Verstappen hem tot op zeven punten genaderd is.

Ondanks de vraagtekens rond zijn toekomst stelt Bottas dat hij zich geen zorgen maakt na een rommelige Hongaarse Grand Prix, waar hij in de openingsronde schade aan de voorvleugel opliep en uiteindelijk als achtste eindigde. "Het zou fijn om wat nieuws te horen zodra het team beslist wat ze willen doen. Wat kan ik doen?"

"Ik probeerde het, nam wat risico om de leiding te pakken door aan de buitenkant te remmen in bocht en daarna werd het in bochten 2 en 3 wat rommelig. Ik had wat pech met de schade aan de voorvleugel, het had een andere race kunnen zijn. Ik denk niet dat die ene race veel zal veranderen, zoals ik voor het weekend al zei. Ik ben niet echt nerveus. Ik weet zeker dat we snel meer nieuws zullen horen."

Achterstand in kampioenschap 'een lastige situatie'

Bottas heeft sinds de Azerbeidzjaanse Grand Prix geen race meer gewonnen en zijn huidige achterstand op Hamilton is ook groter dan hij had gewild. "Het is een groot gat, veel groter dan ik wilde hebben. Maar zo is het gat nu en ik kan er niet veel aan doen. Ik wil er niet teveel aan denken op dit moment. We zullen deze race nog nabespreken met het team en daarna gaan we verder. Er zijn nog veel races te gaan. Het is een lastige situatie, maar het is zoals het is."