Hamilton: "Geweldig om geweldige coureur Verstappen te verslaan"

Lewis Hamilton is in zijn nopjes met zijn overwinning in Hongarije. Vooral de manier waarop kan de vijfvoudig wereldkampioen wel bekoren: "Vanuit de coureur bekeken is er geen beter gevoel."

Hamilton moest bijzonder diep gaan voor zijn achtste overwinning van 2019 en de 82ste uit zijn carrière. De Mercedes-coureur moest op de baan afrekenen met Max Verstappen, iets wat pas lukte na een goede strategische zet en een ijzersterke laatste stint. "Vanuit de coureur bekeken is er geen beter gevoel."

"Als je een race hebt zoals vandaag en je het opneemt tegen een sterke tegenstander een een geweldige coureur als Max, die natuurlijk op zijn best is en geweldig blijft presteren, dan voelt dat erg goed. Het is erg fijn en ik ben erg blij. Je wil trots op jezelf zijn en dat ben ik vandaag ook met hoe ik reed, want dat is hoe ik altijd wil rijden, en hoe we als team geleverd hebben. Ik ben 34 jaar oud, maar ik heb het gevoel dat ik beter dan ooit rij."

Respect in duel met Verstappen is 'geweldig'

Het is niet zo dat Hamilton zonder die laatste stint kansloos was. De regerend wereldkampioen probeerde het een aantal keer bij Verstappen, waarbij de poging in ronde 40 vooral opviel. Hamilton probeerde het buitenom in bocht 4, maar ging wijd. Na afloop loofde hij de sportiviteit tijdens het duel. "Ten eerste is het geweldig om het respect tussen ons te zien, want we reden heel respectvol tegen elkaar."

"Zodra ik P2 pakte dacht ik: 'ze hebben het al over de strijd tussen Max en mij en vandaag gaan we die strijd uitvechten'. Hij positioneerde zijn auto een aantal keer goed, ik gaf hem meer ruimte vandaag, maar dat was met een gedachte. Als we hetzelfde aantal punten zouden hebben, was ik misschien een stuk agressiever geweest. Vandaag was dat niet nodig en ging het er vooral om dat we een schone actie maakten."