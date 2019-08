Bottas ziet opmars van Red Bull en Verstappen: "Ze doen duidelijk veel dingen goed"

De sterke opmars van Red Bull Racing en Max Verstappen is ook opgevallen bij Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur ziet dat het Oostenrijkse team zich misschien wel het meest verbeterd heeft in de afgelopen vijf races.

Verstappen start later vandaag voor het eerst vanaf de eerste startpositie in de Formule 1, nadat hij zaterdag de snelste was in de kwalificatie. Daarin werkte de Nederlander een verbeten strijd af met Bottas, die uiteindelijk 18 duizendsten tekort kwam om Red Bull van de eerste pole in 2019 af te houden. Bottas ziet de verbeteringen bij het Oostenrijkse team. "Het hangt natuurlijk altijd af van het circuit en de omstandigheden."

"Als je naar de trend van de laatste vijf races kijkt, dan is Red Bull het team geweest dat zich het meest verbeterd heeft, het gat aan het dichten is en vandaag op pole position staat. Ze doen duidelijk dus veel dingen goed en dat houdt in dat we als team harder moeten werken. Ik weet ook zeker dat Ferrari niet stilzit. Het is misschien een lastig circuit voor ze, maar ook van hun gaan we een sterke prestatie zien."

De statistieken van de laatste races liegen er niet om. Sinds de Franse Grand Prix is Verstappen de coureur geweest die de meeste punten gescoord heeft in de titelstrijd met 74 stuks. Lewis Hamilton scoorde in diezelfde periode 63 punten, terwijl Bottas er 51 pakte.