Horner: "Verstappen pakte de pole door de laatste twee, drie bochten"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was na afloop van de kwalificatie in Hongarije geweldig blij met Max Verstappen's eerste pole position in de Formule 1. Het verschil zou de Nederlander gemaakt in de laatste bochtencombinatie.

Verstappen verzekerde zich zaterdag van de pole position op de Hungaroring. Hij was precies achttien duizendsten van een seconde sneller dan Valtteri Bottas in de Mercedes. Het sterke resultaat komt slechts zes dagen nadat Verstappen goed reed tijdens de Duitse Grand Prix. Daar pakte hij zijn tweede zege van het seizoen 2019.

"Tot nu toe is het een goede week geweest", vertelde Horner aan Sky Sports F1. "Het is fantastisch voor Max dat hij de pole pakte, wat een fantastische ronde. Ik hoopte dat zijn eerste ronde in Q3 voldoende was en dat het circuit niet sneller zou worden. Het was echter duidelijk dat hij zich moest verbeteren. Bottas kwam steeds dichterbij. Het kwam echt aan op de laatste twee, drie bochten voor Max om de ronde perfect af te maken."

Horner ziet alles samenvallen bij Red Bull

Horner had ook lovende woorden over voor Honda, dat volgens hem blijft leveren, ondanks dat de Hungaroring niet het circuit op de kalender is waar vermogen de doorslag geeft. "Honda doet het geweldig en ze verdienen er lof voor dat ze ons een motor geven die vandaag pole kan pakken. Het circuit is minder gevoelig voor vermogen dan andere circuits, maar deze motoren beginnen erdoor te komen."

"Op alle vlakken wordt er progressie geboekt. Het chassis werkt goed, de motor ook en natuurlijk heeft Max een aantal geweldige ronden afgeleverd. We boeken absoluut progressie. In Oostenrijk wonnen we, op Silverstone hadden we als tweede over de finish moeten komen, we wonnen de vorige race en staan nu op pole position."