Horner legt Newey-situatie uit: "Hij zit niet meer bij de briefings"

Vorige week maakte Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. Dit kwam voor niemand als een verrassing, en men vraagt zich af wat Newey nu gaat doen. De topontwerper zat afgelopen weekend in Miami wel gewoon aan de pitmuur, maar volgens Christian Horner nam hij niet deel aan belangrijke meetings.

Newey's vertrek hing al een paar dagen in de lucht. Het vertrek van de Britse topontwerper lekte uit via Auto, Motor und Sport, en al snel werd duidelijk dat het serieus was. Red Bull bevestigde het nieuws afgelopen week, en ze stelden dat Newey begin 2025 gaat vertrekken. Tot die tijd houdt hij zich bezig met de RB17, waardoor hij dus snel aan de gang kan gaan bij een mogelijke nieuwe werkgever.

Newey's aanwezigheid op de pitmuur in Miami zorgde voor twijfels. Red Bull-teambaas Christian Horner legde de situatie uit aan PlanetF1: "Adrian zijn focus ligt nu volledig op de RB17. Hij heeft dit weekend bij geen enkele briefing gezeten, behalve bij de strategie voor de race. Hij heeft geen toegang meer tot onze data, hij tekent geen onderdelen meer en zijn focus ligt op de RB17 tot het einde van zijn contract. Tijdens sommige races zal hij aanwezig zijn tussen nu en het einde van het jaar, vooral wanneer we RB17-klanten hebben."