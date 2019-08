Hamilton verwachtte dat er meer in zat tijdens kwalificatie in Hongarije

Een derde startpositie is niet waar Lewis Hamilton op hoopte en op rekende in Hongarije. De regerend wereldkampioen stelt dat het allemaal niet op zijn plek wilde vallen in de kwalificatie.

In de drie vrije trainingen op de Hungaroring was Hamilton nog twee keer de snelste geweest: tijdens VT1 en VT3 was dat het geval, beiden sessies waarin regen geen of amper een rol speelde. Dat beloofde veel goeds voor Hamilton, die dit jaar op jacht is naar zijn zesde wereldtitel, maar in de kwalificatie wist hij de hooggespannen verwachtingen niet helemaal waar te maken.

Niet alleen Max Verstappen, maar ook teamgenoot Valtteri Bottas was uiteindelijk sneller. Desondanks heeft Hamilton vertrouwen voor de race. "Natuurlijk mik je altijd op de eerste plek. Max heeft het geweldig gedaan en dat geldt ook voor Valtteri. In de kwalificatie viel het allemaal niet samen voor mij. Ik denk wel dat we in een goede positie zitten om morgen de race te kunnen winnen, dus we zullen zien wat we dan kunnen."

Hamilton wil toeslaan bij de start

De Hungaroring is een circuit waar inhalen lastig is, dus Hamilton hoopt bij de start meteen zaken te kunnen doen. Anders verwacht hij de strategie daarvoor nodig te hebben. "Ik sta altijd open voor het gevecht. De weg naar bocht 1 is erg lang, dus dat gaat interessant worden. Het is niet het makkelijkste circuit om op in te halen, dus de strategie moet ook een rol gaan spelen morgen. Hopelijk kunnen we het ze lastig maken."