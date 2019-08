Sainz ging met opzet wijd in bocht 16 op Hockenheim om geen tijd te verliezen

Carlos Sainz heeft onthuld dat hij met opzet wijd ging in bocht 15 op Hockenheim, waarna hij in de uitloopstrook spinde en ruim dertig seconden aan tijd verloor.

De McLaren-coureur was een van de vele coureurs die te grazen genomen werd door de uitloopstrook met weinig grip bij het uitkomen van bocht 16, wat onderdeel is van een dragstrip op Hockenheim. Sainz wist terug te keren in de race, terwijl anderen daar de muur raakten. Teamgenoot Lando Norris onthulde na de race dat hij de grip op de uitloopstrook op weg naar de grid testte, wat hem bijna deelname aan de race kostte.

Coureurs klaagden na de race over de dragstrip, wat niet in lijn is met andere commentaren waarin geroepen werd om uitloopstroken die niet vergevingsgezind zijn. "Er is een gebrek aan consistentie in de commentaren die wij geven", geeft Sainz toe. "Ik denk dat we verrast waren dat er asfalt lag dat glad was. Als coureur denk je dat het geen probleem is om wijd te gaan als je asfalt ziet."

"Ik ging met opzet wijd en miste de bocht, waarbij ik de bocht zou missen, wijd zou gaan en terug zou komen op de baan. Toen kwam ik ineens op deze oppervlakte zonder grip. Dat is waarom ik zo gefrustreerd was op de radio, want ik voelde me dom. Ik had de bocht makkelijk kunnen halen. Ik ging niet voor de bocht om geen tijd te verliezen, maar ik miste daardoor 35 seconden aan racetijd."

Drag strip gaf auto's meer vaart

Sainz is vooral kritisch op de uitloopstrook na bocht 16, want in de data zag hij dat het asfalt de auto's sneller richting de bandenstapel liet gaan. Volgens hem staat daardoor de veiligheid in het geding. "Het enige punt van kritiek is dat het asfalt de auto liet accelereren. Je kan op de data zien dat je van een bepaalde snelheid naar een hogere snelheid ging op het moment dat je wijd ging."

"Wat betreft veiligheid is het niet correct dat het asfalt de auto richting de omheining accelereert. Als ze daar asfalt willen houden, dan moet dat meer grip leveren, anders moeten ze er een grindbak neerleggen. Ik vind het goed dat het de coureurs bestraft, maar misschien moeten ze er iets anders neerleggen als deze oplossing niet veilig genoeg is omdat het de auto laat accelereren."