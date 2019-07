Verstappen: "Regen kan voor extra spektakel zorgen in Duitsland"

Max Verstappen heeft er geen problemen mee als de Duitse Grand Prix zometeen inderdaad op een natte baan verreden gaat worden. De regen zou volgens de Nederlander voor meer spektakel kunnen zorgen.

Op Hockenheim beleefde Verstappen zijn beste kwalificatie van het seizoen. Nadat hij in Oostenrijk de derde tijd reed, kwam hij in Duitsland tot de tweede tijd in de kwalificatie. Alleen Lewis Hamilton moest hij voor zich dulden. De laatste keer dat de Red Bull Racing-coureur vanaf de eerste rij startte, won hij de race: dat was in Oostenrijk.

Verstappen heeft goede hoop dat hij ook op Hockenheim een goed resultaat kan behalen. De eerste startrij denkt hij dat alles mogelijk is en hij verwacht dat hij de Mercedessen kan uitdagen. "Vanaf de eerste startrij is alles mogelijk. Ik ga proberen de Mercedes te volgen. En natuurlijk ga ik ze proberen uit te dagen."

Het lijkt erop dat de race op een natte baan van start zal gaan en kan volgens Verstappen voor extra sensatie zorgen op Hockenheim. "Ik start met een andere strategie wat eigenlijk niet helemaal zo gepland was, maar we gaan wel zien hoeveel verschil dat gaat maken bij de start. Ik zit er dicht op en krijg een mooie kans, want ik heb gewoon een goede auto. Het wordt natuurlijk afwachten wat het weer gaat doen, maar een beetje regen zou nog voor wat meer spektakel kunnen zorgen."