Verliest Vettel macht binnen Ferrari aan Leclerc tijdens thuisrace in Duitsland?

Sebastian Vettel lijkt langzaamaan zijn dominante positie te verliezen binnen zijn team. Het Ferrari-team draaide jarenlang om de Duitser, maar sinds zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc in het team is gekomen wordt de Duitser naar de achtergrond gedrukt.

Eerder dit jaar zagen we zelfs dat de teamleiding openlijk koos om de Duitser naar voren te schuiven, maar inmiddels komt Leclerc op eigen kracht bovendrijven.

Statistieken

Als je kijkt naar de statistieken is het beeld van de laatste raceweekenden ook duidelijk. Tijdens de laatste drie races heeft Charles Leclerc zijn teamgenoot overschaduwd. Zowel tijdens de kwalificaties als races was Leclerc sneller dan Sebastian Vettel:



In Frankrijk kwalificeerde Leclerc zich als derde, terwijl Vettel niet verder kwam dan de zevende plek. In de race finishte Leclerc eveneens als derde, Vettel kwam niet verder dan de vijfde positie.

In Oostenrijk pakte Charles Leclerc zijn eerste pole position in de Formule 1. Zijn Duitse teamgenoot kwam niet verder dan de tiende startpositie. In de race kwam Leclerc achter Verstappen over de finish op de tweede positie, Sebastian Vettel finishte als vierde.

In Engeland wist Leclerc zich als derde te kwalificeren, Vettel kwam opnieuw niet verder dan de zesde positie. Doordat Vettel achterop Verstappen crashte wist Leclerc als derde over de finish te komen. Sebastian Vettel eindigde buiten de punten op de zestiende plaats.

Thuisrace Sebastian Vettel

Het kan tijdens de thuisrace van Sebastian Vettel een bijzonder moment worden. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 had problemen tijdens de kwalificatie en zal vanaf P20 moeten starten, waarna Leclerc ook problemen kende en vanaf P10 de race aanvangt.

In het kampioenschap staat Vettel met 123 punten nog vlak voor teamgenoot Leclerc, die op 120 punten staat. De kans is echter aannemelijk dat Leclerc vandaag alsnog goed punten kan scoren en in het kampioenschap boven Vettel komt te staan.

Toekomst

Binnen het team veranderen de verhoudingen daardoor ook. De teamleiding zal mogelijk een keus moeten maken wie ze tijdens de tweede helft van het seizoen gaan steunen. Duidelijk is echter wel dat Sebastian Vettel dit jaar niet lekker in zijn vel zit en er net als vorig jaar geruchten gaan over een vertrek bij het team uit Maranello. Red Bull Racing wordt als eerste optie genoemd, waarbij Vettel mogelijk teamgenoot van Verstappen wordt.