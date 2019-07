Raikkonen niet helemaal tevreden met P5: "Vierde plek was mogelijk"

Een van de smaakmakers tijdens de kwalificatie in Duitsland was Kimi Raikkonen. Hij verzekerde zich van zijn beste startpositie van het seizoen door de vijfde tijd te rijden op Hockenheim.

Voor Raikkonen was het de afgelopen jaren de normaalste zaak van de wereld om zich in de top 5 te kwalificeren, want de Fin reed tussen 2014 en 2018 bij Ferrari. Dit jaar volgde de overstap naar Alfa Romeo, waarmee dergelijke startposities onmogelijk leken. Toch is het Raikkonen gelukt om zich op Hockenheim naar de top 5 te rijden in de kwalificatie, hoewel hij daar wel de pech van de Ferrari's voor nodig had.

Desondanks denkt Raikkonen dat er meer mogelijk was geweest in de kwalificatie. "Het maakt me blij dat ik me op de vijfde positie gekwalificeerd heb, maar het was pas de kwalificatie. De race wordt morgen verreden. De auto was vandaag redelijk goed en ik denk dat we zelfs nog wel iets sneller hadden kunnen zijn in Q3. Misschien was de vierde positie wel binnen bereik, maar dat is racen."

Raikkonen denkt dat aanvallen topteams onmogelijk is

Na de hitte op de vrijdag was het in de omgeving van Hockenheim een stuk minder warm op zaterdag. De voorspelde regen bleef echter uit, maar staat nu voor de zondag op het programma. Een eerste regenrace van 2019 is dus een reële mogelijkheid, maar Raikkonen wil niet op de zaken vooruitlopen: hij weet alleen dat het lastig gaat worden om de grote teams aan te vallen.

"We moeten afwachten of de regen gaat komen en op de best mogelijke manier met het weer omgaan. Het zal lastig worden om het tegen de grote teams op te nemen; we zullen het resultaat van vandaag nemen zoals het is en morgen alles geven. Daarna zien we waar we gaan eindigen."