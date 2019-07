Honda zegt sorry tegen Verstappen: "Experiment in Q2 werkte niet"

Honda heeft haar verontschuldigingen aangeboden aan Max Verstappen. Een uitprobeersel van de Japanse motorleverancier bij de Nederlander kwam hem bijna duur te staan tijdens Q2.

Verstappen liep tegen problemen aan tijdens het tweede deel van de kwalificatie in Duitsland. In zijn eerste vliegende ronde voelde de Nederlander dat hij een gebrek aan vermogen had, wat hij meldde bij het team. Hij brak zijn ronde af en kwam naar de pits. Na een paar minuten vrezen kwam Verstappen toch weer de baan op, om zich vervolgens ook nog te plaatsen voor Q3.

Honda geeft fout in kwalificatie toe

Verstappen verklaarde na afloop van de kwalificatie dat het probleem haar oorzaak vond bij een fout in een van de motormodi. Het probleem wist Red Bull Racing vervolgens op te lossen door hem met een andere motormodus op pad te sturen. Toyoharu Tanabe van Honda verklaarde na de kwalificatie inderdaad dat er een probleem ontstond in de instellingen van een nieuwe motormodus van Honda.

"Het is geweldig dat Max op de eerste rij staat en dat Pierre vlak achter hem staat op de grid met P4, de beste startpositie uit zijn carrière. We moeten echter ook onze verontschuldigingen uitbrengen aan Max. Er was namelijk een probleem met de instellingen van de krachtbron toen we een andere modus probeerden in Q2. Dat werkte niet."