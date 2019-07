Marko wijt crash Gasly aan 'simpele fout' van de coureur

Pierre Gasly maakte zich binnen Red Bull Racing niet populair door te crashen tijdens de tweede vrije training in Duitsland. Volgens Helmut Marko werd het ongeluk veroorzaakt door een 'simpele fout' van de Fransman.

Twee weken geleden leek Gasly eindelijk een doorbraak gevonden te hebben in een lastig eerste seizoen bij Red Bull. Het hele weekend wist hij Max Verstappen beter bij te benen, wat uiteindelijk met enig fortuin tot de vierde positie leidde aan de finish. Dat goede resultaat lijkt inmiddels alweer lang geleden te zijn, want op de vrijdag op Hockenheim maakte Gasly er eigenlijk weer een potje van.

Het tempo was tijdens de tweede vrije training al ver te zoeken bij Gasly, want uiteindelijk kwam hij slechts tot de vijftiende tijd van de sessie. In het laatste kwartier ging het echter van kwaad tot erger, toen hij bij het opkomen van het rechte stuk van de baan gleed en zijn RB15 afschreef. Volgens Marko lag de oorzaak niet bij de Red Bull-bolide, maar was het simpelweg een fout van Gasly zelf.

"Het was een simpele fout tijdens het rijden", vertelde Marko tegenover SpeedWeek. "Er was geen probleem met de auto, maar Pierre verloor gewoon de controle over de auto. Ik hoop dat het geen invloed heeft op zijn zelfvertrouwen. De focus ligt momenteel op de vraag of we de auto kunnen repareren. We komen absoluut geen kunde tekort, maar onze lading reserveonderdelen begin wel steeds kleiner te worden."

Marko heeft echte verhoudingen niet gezien op vrijdag

Red Bull Racing was op de vrijdag achter Ferrari en Mercedes duidelijk het derde team in de pikorde. Marko is echter van mening dat de echte verhoudingen nog niet zichtbaar waren door de enorm hoge temperaturen. "We wachten af wat er morgen gebeurt. De verhoudingen van vandaag waren niet zoals gebruikelijk en we hebben het echte beeld nog niet gezien."