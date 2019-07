De Formule 1 is momenteel in een fase aanbeland waarbij Liberty Media en de FIA aan het kijken zijn naar de samenstelling van de reglementen voor 2021. Door deze nieuwe reglementen moet de sport haar glans weer terugkrijgen.

Voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson weet wel wat er volgens hem anders moet om de Formule 1 weer spectaculairder te maken. In een video voor het platform Drivetribe vertelt de Brit dat hij gevaarlijk rijgedrag wil promoten en zelfs wil belonen met punten, terwijl hij de auto's sterker wil maken om wiel-tegen-wiel-actie aan te kunnen.

De aanleiding van de kritiek van Clarkson is het feit dat de huidige staat van de Formule 1 ertoe geleid heeft dat hij niet naar de Britse Grand Prix, maar naar de Wimbledon-finale gekeken heeft. Ook heeft de presentator, die tegenwoordig samen met Richard Hammond en James May het programma The Grand Tour maakt, een advies voor teams en coureurs die zijn plannen niets vinden: "Flikker een eind op."