Jenson Button kreeg vlak voor de Britse Grand Prix van vorig weekend de kans om nog eens in zijn Brawn GP-wagen te rijden over Silverstone. Met de BGP001 werd de Brit vanuit het niets wereldkampioen in de Formule 1. Jenson wilde nog één rondje en vroeg aan Ross: "one more lap?" Bekijk hier de geweldige video.

<div><small><a data-cke-saved-href="https://youtubeembedcode.com/es/" href="https://youtubeembedcode.com/es/">youtubeembedcode es</a></small></div><div><small><a data-cke-saved-href="http://ikca.nl/" href="http://ikca.nl/">ALLE Zorgverzekering Vergelijken 2019 Snel & 100% Actueel</a></small></div>