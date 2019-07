Pirelli kiest ook in Verenigde Staten voor drie middelste compounds

Pirelli heeft onthuld welke bandencompounds het meeneemt naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. De bandenleverancier gaat de meest populaire compounds ook meenemen naar het Circuit of the Americas: de C2's, C3's en C4's.

Zo'n twaalf weken voorafgaand aan de overzeese races maakt Pirelli bekend welke bandencompounds de teams kunnen selecteren voor een bepaalde Grand Prix. Dit jaar heeft de bandenleverancier vijf compounds in haar assortiment, waarvan de C1 de hardste is en de C5 de zachtste. Pirelli nomineert voor iedere race drie van deze compounds, waarna de teams de tijd krijgen om hun keuzes aan de bandenleverancier terug te koppelen.

De combinatie C2, C3 en C4 is tot dusver de meest populaire keuze gebleken voor Pirelli en daar komt in de Verenigde Staten nog geen verandering in. Deze combinatie zal nabij Austin voor de elfde keer dit seizoen gebruikt gaan worden. De hardste compounds (C1, C2 en C3) zijn pas vijf keer gekozen, terwijl de zachtste optie (C3, C4 en C5) pas drie keer genomineerd is.

Op het Circuit of the Americas zullen de C2's voorzien worden van witte belettering op de wangen van de band. Voor de C3's geldt dat die belettering een gele kleur heeft, terwijl de zachtste C4's rode belettering krijgt.

Overzicht gekozen bandencompounds 2019