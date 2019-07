Sainz weer sterk in Groot-Brittannië: "Ook zonder safety car in goede positie"

Charles Leclerc werd uiteindelijk de Driver of the Day op Silverstone, maar Carlos Sainz was daar ook een kanshebber voor. De McLaren-coureur klom op van P13 bij de start naar de zesde positie aan de finish.

In dienst van McLaren is Sainz bezig met een ijzersterk seizoen en tijdens de Britse Grand Prix beloonde hij zichzelf voor de derde keer dit seizoen met een zesde positie. De Spanjaard knokte zich op Silverstone na een tegenvallende kwalificatie knap terug naar een sterke positie in de punten. Van doorslaggevend belang daarbij was dat Sainz dat hij in de openingsfase van de race meteen voorbijging aan beide Alfa Romeo's.

"Mijn enige doel voor de eerste drie ronden was het voorbijgaan van de Alfa's. Vanaf dat punt liet ik de auto's op de softs een beetje wegrijden en hun banden slijten. Toen zij naar de pits gingen, verhoogde ik het tempo, net zoals in Oostenrijk. We zaten op een strategie met een stop en we hadden de bonus van een safety car, maar ook zonder safety car zag het er goed uit voor ons. Op het einde was het echter wel krap!"

"We hadden veel snelheid en ik had het gevoel dat ik vloog, maar ineens had ik een auto in mijn spiegels. Hij vloog ook, vooral op de rechte stukken. Ze hadden minder drag en namen meer snelheid mee op de rechte stukken. Ik moest ook veel op de batterij letten, waardoor het verdedigen erg lastig was. Ook moest ik veel spelen met de schakelaars en de lijnen die ik reed, maar uiteindelijk hielden we hem achter ons."

Ook zonder safety car had Sainz 'kans op goed resultaat'

Sainz leek een van de grootste profiteurs te zijn van de safety car-fase halverwege de race, omdat hij daardoor met weinig tijdverlies zijn enige pitstop kon maken. De voormalige Red Bull Junior-coureur is echter van mening dat hij ook zonder de safety car-fase een goede kans had gehad op een mooie klassering.

"Ik had nog langer door kunnen rijden. Ik reed groene sectoren en was op mijn oude mediums sneller dan de coureurs die na hun pitstop op nieuwe mediums reden. De snelheid op de medium was er vandaag en dat was de sleutel en daarom denk ik dat ik ook zonder de safety car op een goede positie had kunnen eindigen."