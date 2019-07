Red Bull verklaart waarom endplates achtervleugels voor race vervangen werden

Voor de Britse Grand Prix werd er nog druk gesleuteld aan de achtervleugels van beide Red Bulls. Teambaas Christian Horner verklaarde dat er scheurtjes waren gevonden en dat het team de endplates dus verving.

De problemen kwamen aan het licht toen monteurs van Red Bull Racing voor aanvang van de race een routinecheck uitvoerden aan de auto van Max Verstappen. De scheurtjes in de endplates vielen op, waarna het team ook op onderzoek ging bij de achtervleugel van Pierre Gasly. Ook daar werden volgens Horner beginnende scheurtjes gevonden, waardoor men voor aanvang van de race de endplates van beide auto's moest vervangen.

"Een van de monteurs vond een scheurtje in de achtervleugel van Max, dus we hebben direct toestemming gevraagd om het te vervangen. Toen deden we onderzoek naar de wagen van Pierre en daar zagen we op precies dezelfde plek het begin van nieuw scheurtje. We hebben toestemming gekregen om dit te veranderen, puur vanwege veiligheid."

Monteurs plakten op grid tape op endplates

De werkzaamheden van Red Bull Racing gingen door tot op de startgrid. Het was te zien dat de monteurs op dat moment druk bezig waren met het plakken van tape om de endplates om deze te verstevigen. Volgens Horner niet het niet per se om de tape zelf om de boel te verstevigen, maar meer om de lijm die op de tape zat. "De tape zou het niet per se tegenhouden, het ging meer om de lijm."