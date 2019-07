Banden van Pirelli hebben het lastig op nieuw asfalt in Silverstone

De banden van 2019 van Pirelli zijn controversieel te noemen. Er is dit jaar al veel over te doen geweest, waarbij er zelfs is gestemd door de teams om terug te keren naar de banden van 2018. Dat plan viel echter in duigen omdat er geen meerderheid bij de teams te vinden was.

Dit weekend in Silverstone hebben de banden van 2019 het ook extra moeilijk. De afgelopen weken is er een nieuwe laag asfalt gelegd op het circuit in Engeland en daardoor is er meer degradatie dan op andere circuits.

Marcin Budkowski is technisch directeur bij Renault en vertelde: "Het is de vraag hoe ver je durft te gaan op dit asfalt en met deze banden."

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc: "Het duurde voor ons zeven ronden en toen was het afgelopen. Er zat geen rubber meer op de banden. We hadden enorm veel degradatie en blaren op de band linksvoor."

Pirelli ziet geen problemen

Bij de Italiaanse bandenfabrikant maakt men zich niet druk. Mario Isola: "Bij ons gaan geen alarmbellen rinkelen. We hadden eenzelfde probleem in 2017 tijdens de testsessies in Barcelona. Daar lag toen ook nieuw asfalt. Ik voorzie geen problemen dit weekend."