Leclerc: "Kostte geen moeite om verlies in Oostenrijk achter me te laten"

Het kostte Charles Leclerc geen moeite om verder te gaan nadat hij verslagen werd tijdens de Grand Prix van Oostenrijk twee weken geleden. Dat vertelde de Ferrari-coureur voor aanvang van het raceweekend op Silverstone.

Leclerc verloor op de Red Bull Ring een zekere eerste zege uit zijn carrière, nadat Max Verstappen hem met slechts 2 ronden te gaan passeerde. Het duo maakte daarbij contact, waardoor Leclerc kort van de baan ging. Na lang onderzoek maakten de stewards duidelijk dat er niets mis was met de inhaalactie van Verstappen, die daardoor de zege gewoon mocht houden.

Ondanks dat hij voor de tweede keer de eerste zege in zijn carrière door de vingers zag glippen, want in Bahrein liet de motor hem in de steek, gaf Leclerc toe dat hij weinig moeite had om zich over het verlies heen te zetten. "Ik denk dat ik geen problemen heb met het incident en het was heel makkelijk om het opzij te zetten", zei de Monegask.

"Het enige is dat ik graag wat meer consistentie wil. Ik heb het gevoel dat er in het verleden kleinere incidenten geweest zijn die wel bestraft werden. Als we op deze manier kunnen racen dan doe ik het met plezier, want ik denk dat het goed is voor de Formule 1. Het is wat wij als coureurs willen, maar we moeten alleen weten wat we kunnen verwachten."

Leclerc blij dat agressiever racen mag

Leclerc voegde eraan toe dat hij uit het besluit concludeert dat coureurs agressiever mogen racen, iets waar hij blij mee is. "Als je kijkt naar incidenten uit het begin van het seizoen, dan heb ik het gevoel dat er verschillende straffen voor dezelfde incidenten geweest zijn, of dat er kleine dingen geweest zijn die vaak bestraft zijn, terwijl dat voor andere dingen niet zo is."

"In de auto pak ik het echter op dezelfde manier aan. Eerlijk gezegd had hij op zijn frissere banden zoveel meer snelheid, dat het lastig was hem achter me te houden. Maar de manier waarop de inhaalactie ging, dan vond ik toen ik uitstapte dat hij gestraft zou moeten worden op basis van straffen uit het verleden. Ik ben echter blij met dit besluit en als ze hier consistent mee zijn, dan vind ik het prima om op die manier te racen."